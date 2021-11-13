快訊

承認高端疫苗國家縮水！6國減為4國 指揮中心更正資訊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／不在意打擊王 陳俊秀：奪冠等於每個人都有獎

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊內野手陳俊秀。圖／聯合報系資料照
樂天桃猿隊內野手陳俊秀。圖／聯合報系資料照

樂天桃猿隊球員目前霸占多項聯盟攻擊數據榜第一名，打擊率3成49的陳俊秀是其中之一，挑戰2018年後再次獲得打擊王不是他的目標，「不是為了獎而努力，是為了讓球隊更好、拿下冠軍。」

今年陳俊秀打擊率排名聯盟第一，不過到球季尾聲只敲出7轟，連6季雙位數全壘打可能中斷，陳俊秀說：「不會一定要打長打，而是把球打準、擊到棒子的中間點，這是我一直以來的打擊策略。」

總教練曾豪駒表示，陳俊秀還是有穩定貢獻，只是長打沒那麼突出，「打擊王的機率滿大的，但還是要想辦法維持。」

「想要打全壘打，三振率一定增加。」陳俊秀表示，自己更在意上壘、把球打強勁，更能夠幫助球隊，「個人獎當然想，但是球隊沒奪冠沒有意義。」

猿隊下半季確定無法封王，晉級季後賽的唯一機會只剩下中信兄弟隊包辦上、半季冠軍，以年度戰績第三的身分打季後挑戰賽。

2014年加入猿隊的陳俊秀，參與球隊過去5度奪冠，兩度拿下總冠軍賽MVP，他說：「之前拿冠軍，即使沒有個人獎，但就像是每個人都拿了獎一樣。」

陳俊秀 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／「送頭說」不予置評 猿隊主場最後一戰放開來打

中職／猿隊3階段訓練再出發 曾豪駒傾向留住現有3洋投

中職／王威晨不只安打王倒數 首進生涯打擊榜就衝上第8

中職／獅隊連3失誤嚇死 霸能對前東家的勝投驚險保住

相關新聞

中職／小龍明年摸到季後賽不無可能 但葉總有更大盤算

味全龍隊拉出4連勝，下半季戰績站上第3，總教練葉君璋坦言沒料到，龍隊明年仍然保有多1名洋將的優勢，有沒有機會摸到季後賽的...

中職／兄弟3洋投難抉擇 羅傑斯腳傷帶來新變數

統一獅隊吞下3連敗，讓中信兄弟隊再次以勝率千分之1的差距站上全年戰績第一，接下來還是必須全力求勝。談到總冠軍賽3洋投的盤...

中職／林子豪失誤哭出來 陳傑憲安慰：我更慘

統一獅隊19歲新秀林子豪昨天7局下的失誤讓對手超前，也讓獅隊最終以7：8輸給味全龍隊，8局被換下場時他哭了出來，不過學長...

中職／慶祝手勢不是學柯瑞亞 朱祥麟不想當6點半的男人

味全龍隊近期慶祝手勢創意連發，多數出自朱祥麟的小腦袋瓜，昨天他在壘上比出看手表的動作，球迷以為在學太空人隊游擊手柯瑞亞（...

中職／猛威爾表現大起大落 林岳平：有私人因素困擾

前一場7局10次三振投得虎虎生風，統一獅隊洋投猛威爾昨天先發4.1局掉6分，表現大起大落，總教練林岳平解釋，確實有些私人...

中職／「送頭說」不予置評 猿隊主場最後一戰放開來打

味全龍隊連兩場擊敗統一獅隊，讓獅隊封王魔術數字停在M4，若中信兄弟隊下半季封王，就有季後挑戰賽要打，排名第三的樂天桃猿隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。