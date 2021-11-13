中職／不在意打擊王 陳俊秀：奪冠等於每個人都有獎

樂天桃猿隊球員目前霸占多項聯盟攻擊數據榜第一名，打擊率3成49的陳俊秀是其中之一，挑戰2018年後再次獲得打擊王不是他的目標，「不是為了獎而努力，是為了讓球隊更好、拿下冠軍。」

今年陳俊秀打擊率排名聯盟第一，不過到球季尾聲只敲出7轟，連6季雙位數全壘打可能中斷，陳俊秀說：「不會一定要打長打，而是把球打準、擊到棒子的中間點，這是我一直以來的打擊策略。」

總教練曾豪駒表示，陳俊秀還是有穩定貢獻，只是長打沒那麼突出，「打擊王的機率滿大的，但還是要想辦法維持。」

「想要打全壘打，三振率一定增加。」陳俊秀表示，自己更在意上壘、把球打強勁，更能夠幫助球隊，「個人獎當然想，但是球隊沒奪冠沒有意義。」

猿隊下半季確定無法封王，晉級季後賽的唯一機會只剩下中信兄弟隊包辦上、半季冠軍，以年度戰績第三的身分打季後挑戰賽。

2014年加入猿隊的陳俊秀，參與球隊過去5度奪冠，兩度拿下總冠軍賽MVP，他說：「之前拿冠軍，即使沒有個人獎，但就像是每個人都拿了獎一樣。」