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中職／天母「龍象大戰」主題日 龍隊復刻經典條紋戰袍

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
天母球場今天舉辦「龍象大戰」主題日。記者許正宏／攝影
天母球場今天舉辦「龍象大戰」主題日。記者許正宏／攝影

味全龍隊主場的「龍象大戰」主題日，延後6個月登場，今天全隊首度穿上完美復刻經典的條紋球衣出賽，兩隊啦啦隊、吉祥物賽前也一起跳開場舞，為球賽揭開序幕。

「龍象大戰」為兩隊聯名主題日，中信兄弟隊的洲際主場版本已經在4月登場，龍隊的天母主場版本原訂在5月15、16日舉辦，結果剛好雙北在5月15日升級疫情三級警戒，比賽因此打不成，延到今天才登場。

講到龍隊的經典球衣，球迷的第一印象是球隊從業餘時期就穿到職棒5年的紅色條紋球衣，為了製作這款復古球衣，球團特別找出當年的同款布料，以原汁原味復刻經典戰袍，今天也是首度穿上此套經典條紋球衣出賽。

球團邀請20年來凝聚龍迷的「網龍聯盟」創辦人吳春橋等人擔任開球嘉賓，並在此次系列賽於場內推出網龍聯盟文物展覽，讓老球迷找回那些年追逐龍魂的感動。

雙方球迷也會在看台上壁壘分明，兄弟球迷、啦啦隊進駐三壘側看台，應援團以傳統吹奏、打鼓來相互叫陣，龍、象啦啦隊則將各自帶來經典的應援battle。

味全龍隊今天穿上經典條紋球衣出賽，伍鐸擔任先發投手，這也是他的本季終戰。記者許正宏／攝影
味全龍隊今天穿上經典條紋球衣出賽，伍鐸擔任先發投手，這也是他的本季終戰。記者許正宏／攝影
天母球場今天舉辦「龍象大戰」主題日。記者許正宏／攝影
天母球場今天舉辦「龍象大戰」主題日。記者許正宏／攝影

啦啦隊 中信兄弟 味全龍

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