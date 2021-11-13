快訊

雪山下大雪讓山友驚呼連連 圈谷積雪逾10公分

父女對決！ 杜特蒂與長女都將參選菲律賓副總統

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／「送頭說」不予置評 猿隊主場最後一戰放開來打

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊還存在季後賽機會。圖／聯合報系資料照
樂天桃猿隊還存在季後賽機會。圖／聯合報系資料照

味全龍隊連兩場擊敗統一獅隊，讓獅隊封王魔術數字停在M4，若中信兄弟隊下半季封王，就有季後挑戰賽要打，排名第三的樂天桃猿隊將受惠。

龍隊在球季尾聲打出一波高潮，11月戰績6勝3敗是五隊最佳，加上10月，16勝11敗1和的成績與獅隊並列第一，猿隊總教練曾豪駒看這支新隊伍，「看得出不放棄的精神，年輕人多，拚勁很好。」

獅隊目前在下半季戰績僅以2.5場勝差領先兄弟，猿隊最後三場都對上兄弟，日前外界就評估有可能「送頭」，拱兄弟上第一才有季後賽可打。

曾豪駒今天賽前對於「送頭說」不予置評，「別人怎麼講無法評論，我們把自己做好就好了。」

猿隊主將林立因大腿後側拉傷，11日下放二軍休息，加上日前「關機」的黃子鵬也僅是「休息」，曾豪駒表示，如果後面有機會打季後挑戰賽，兩人還有機會再上一軍。

今天是猿隊例行賽最後一場桃園主場賽事，截至賽前，本季猿隊的主場戰績是26勝31敗2和，跟過往「全猿主場」的勝率有不小落差，曾豪駒表示：「這場就放開來打，在主場有個好的結束，後續再檢討、修正。」

曾豪駒 樂天桃猿 統一獅

延伸閱讀

中職／猿隊3階段訓練再出發 曾豪駒傾向留住現有3洋投

中職／敲出再見轟後... 藍寅倫關節唇破裂本季難復出

中職／黃子鵬135局關機 猿新秀陸續開箱

中職／黃子鵬投手犯規蝴蝶效應 獅隊6分大局轟下Ｍ4

相關新聞

中職／小龍明年摸到季後賽不無可能 但葉總有更大盤算

味全龍隊拉出4連勝，下半季戰績站上第3，總教練葉君璋坦言沒料到，龍隊明年仍然保有多1名洋將的優勢，有沒有機會摸到季後賽的...

中職／兄弟3洋投難抉擇 羅傑斯腳傷帶來新變數

統一獅隊吞下3連敗，讓中信兄弟隊再次以勝率千分之1的差距站上全年戰績第一，接下來還是必須全力求勝。談到總冠軍賽3洋投的盤...

中職／林子豪失誤哭出來 陳傑憲安慰：我更慘

統一獅隊19歲新秀林子豪昨天7局下的失誤讓對手超前，也讓獅隊最終以7：8輸給味全龍隊，8局被換下場時他哭了出來，不過學長...

中職／慶祝手勢不是學柯瑞亞 朱祥麟不想當6點半的男人

味全龍隊近期慶祝手勢創意連發，多數出自朱祥麟的小腦袋瓜，昨天他在壘上比出看手表的動作，球迷以為在學太空人隊游擊手柯瑞亞（...

中職／猛威爾表現大起大落 林岳平：有私人因素困擾

前一場7局10次三振投得虎虎生風，統一獅隊洋投猛威爾昨天先發4.1局掉6分，表現大起大落，總教練林岳平解釋，確實有些私人...

中職／「送頭說」不予置評 猿隊主場最後一戰放開來打

味全龍隊連兩場擊敗統一獅隊，讓獅隊封王魔術數字停在M4，若中信兄弟隊下半季封王，就有季後挑戰賽要打，排名第三的樂天桃猿隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。