中職／「送頭說」不予置評 猿隊主場最後一戰放開來打

味全龍隊連兩場擊敗統一獅隊，讓獅隊封王魔術數字停在M4，若中信兄弟隊下半季封王，就有季後挑戰賽要打，排名第三的樂天桃猿隊將受惠。

龍隊在球季尾聲打出一波高潮，11月戰績6勝3敗是五隊最佳，加上10月，16勝11敗1和的成績與獅隊並列第一，猿隊總教練曾豪駒看這支新隊伍，「看得出不放棄的精神，年輕人多，拚勁很好。」

獅隊目前在下半季戰績僅以2.5場勝差領先兄弟，猿隊最後三場都對上兄弟，日前外界就評估有可能「送頭」，拱兄弟上第一才有季後賽可打。

曾豪駒今天賽前對於「送頭說」不予置評，「別人怎麼講無法評論，我們把自己做好就好了。」

猿隊主將林立因大腿後側拉傷，11日下放二軍休息，加上日前「關機」的黃子鵬也僅是「休息」，曾豪駒表示，如果後面有機會打季後挑戰賽，兩人還有機會再上一軍。

今天是猿隊例行賽最後一場桃園主場賽事，截至賽前，本季猿隊的主場戰績是26勝31敗2和，跟過往「全猿主場」的勝率有不小落差，曾豪駒表示：「這場就放開來打，在主場有個好的結束，後續再檢討、修正。」