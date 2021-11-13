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中職／猛威爾表現大起大落 林岳平：有私人因素困擾

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
統一獅隊先發投手猛威爾昨晚只投4.1局失6分被換下場。圖／聯合報系資料照
統一獅隊先發投手猛威爾昨晚只投4.1局失6分被換下場。圖／聯合報系資料照

前一場7局10次三振投得虎虎生風，統一獅隊洋投猛威爾昨天先發4.1局掉6分，表現大起大落，總教練林岳平解釋，確實有些私人因素在困擾著他。

猛威爾昨天雖僅有1次四壞保送，但投82球其中50顆好球，壞球偏多，林岳平指出，猛威爾身體沒問題，不過壞球偏多加上變速球丟不進去，「打者就比較鎖定他投好球的時機。」

攤開猛威爾最近7場比賽，戰績是3勝1敗，不過有3場投不滿5局，林岳平表示，猛威爾今年表現落差大，是有些私人問題在困擾，「也不是想家，老婆有來過，又回去了，前陣子比較無法專注在場上，賽事比較久也有影響。」

獅隊近期吞下3連敗，挑戰下半季封王，在不考慮其他球隊狀況下，自己剩下5場比賽要贏4場，壓力不小，林岳平說：「今天過了再想明天，這幾場機會是有，但無法馬上讓場面安定下來。」

林岳平 統一獅

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