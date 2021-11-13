中職／慶祝手勢不是學柯瑞亞 朱祥麟不想當6點半的男人

味全龍隊近期慶祝手勢創意連發，多數出自朱祥麟的小腦袋瓜，昨天他在壘上比出看手表的動作，球迷以為在學太空人隊游擊手柯瑞亞（Carlos Correa），但其實是他在回應打擊教練張泰山，朱祥麟笑說：「證明一下，我不是『6點半的男人』。」

龍隊昨天以8：7擊敗統一獅隊，取得4連勝，朱祥麟3打數敲出2安打，表現亮眼，球迷注意到他在上壘後比出看手表的動作，以為他在學柯瑞亞的「這是我的時間」手勢，朱祥麟今天賽前釋疑。

「泰山教練都說我是6點半的男人，6點半以前的練習都打得很漂亮，比賽之後就打不好。」朱祥麟笑說：「昨天剛好有發揮到，看一下時間，超過6點半了，證明一下我不是6點半的男人，我有跟火哥（張建銘）說我上壘有比，你有看到嗎？」

朱祥麟坦言，後來有想到很像柯瑞亞的動作，他的煩惱也很可愛，「說實在的，太空人也不是很好的學習對象，那樣比有想到哇！是不是滿像的，應該沒拍到吧！」

龍隊近期的慶祝手勢不只這一樁，從捂嘴伸手害羞到屁屁舞，都是出自龍隊賽前聊天時激發的創意，像是昨天張政禹賽前講了「3根半夜」的冷笑話，就變成了昨役手指比3的慶祝手勢。

這些動作也在意料之外激發球員想上壘的鬥志，朱祥麟說：「大家都想要比一下看看是什麼感覺，就會想上壘，很積極去練習。」