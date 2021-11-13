中職／林子豪失誤哭出來 陳傑憲安慰：我更慘

統一獅隊19歲新秀林子豪昨天7局下的失誤讓對手超前，也讓獅隊最終以7：8輸給味全龍隊，8局被換下場時他哭了出來，不過學長陳傑憲安慰他：「我比你更慘，失誤還要一直守。」

林子豪昨天單場2次失誤，總教練林岳平認為與體能無關，「他沒有遇過這種下半季爭奪的張力，難免會緊張，就連阿基（陳鏞基）都會了。」

林子豪昨天4局下先有1次失誤，但無礙大局，7局下龍隊追平後，朱祥麟敲出的三壘滾地球造成林子豪失誤，讓三壘跑者跑回超前分，獅隊最終吞下3連敗，下半季封王魔術數字卡在「M4」。

林岳平表示，當下看到林子豪臉色蒼白、神情緊張，所以將他換下場，「這是職業球員一定會遇到的，因為自己失誤導致球隊輸球，但要學習如何去面對，後面賽事他還有機會下場比賽。」

林子豪今天對樂天桃猿隊之戰沒有先發，賽前接受媒體訪問時，陳傑憲用開玩笑的方式鼓勵學弟，「子豪，要去面對記者提問，我就是沒面對，結果現在在守外野。」

林子豪也透露，自己失誤、難過時，陳傑憲也用自身經驗鼓勵，「他說他之前比較慘，就算失誤還是要一直守。」陳傑憲生涯初期主守游擊、二壘，到2020年才以外野手為主。

回憶昨天因失誤被換下場，林子豪表示，當下哭了出來，「自責為什麼關鍵時候沒有幫助，還扯球隊後腿，但是跟學長、教練聊過，失敗就是再練，不能沉浸在裡面，把自己做好就好，不要害怕。」

獅隊林焌翰昨天也因擺短棒強迫取分失敗而落淚，林岳平說：「因為他們沒有長期主力的經驗，在球隊需要的時候沒做好，難免自責，未來張力更大，就看怎麼克服。」