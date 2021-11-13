中職／兄弟3洋投難抉擇 羅傑斯腳傷帶來新變數

統一獅隊吞下3連敗，讓中信兄弟隊再次以勝率千分之1的差距站上全年戰績第一，接下來還是必須全力求勝。談到總冠軍賽3洋投的盤算，總教練林威助坦言：「滿困難的」，羅傑斯的腳傷帶來新的變數。

兄弟上周4戰全敗，加速獅隊邁向下半季冠軍的腳步，全年寶座也讓出；沒想到僅相隔一周局勢丕變，獅隊吞下3連敗，封王魔術數字停留在M4，全年優勢也再度回到兄弟手中。

助總表示，「棒球就是這樣，球隊順的話，幾連勝都有，不順時就要盡量在低潮時把時間縮短一點，一來一往變化就很快，還是準備好迎戰每一場，球員心態比較重要。」

被問到接下來目標是不是全力鞏固全年第一，林威助回應：「就是求勝，結果怎樣不知道，把自己該有的態度表現出來，結果就去接受。」

總冠軍賽28人名單將帶進哪3位洋投，兄弟還有得思量，變數是羅傑斯11日在二軍的出賽，被球打到小腳，傷勢仍待觀察，原本計畫他在下周還要再出賽一場，現在有了變化；呂彥青則是原定明天先發，但因為最近打疫苗，先發會有擔憂，讓他這兩場待命中繼，明天一戰交給陳琥。

林威助坦言：「洋投抉擇也滿困難的，羅傑斯後面這幾場丟得不錯，但上一場在二軍出賽被球打到小腿，狀況也沒有特別好，所以還是比較傷腦筋，還需要更進一步了解。」

至於兄弟4老周思齊、林智勝、王勝偉、官大元放進名單的機率，林威助僅說：「60人名單裡都有可能，每個人都有機會。不用急著現在決定，還需要考量。」