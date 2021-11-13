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爆米花／吳昇峰完封勝拿MVP 合庫奪隊史第4冠

中央社 / 台北13日電
爆米花棒球聯盟冠軍戰，合作金庫王牌投手吳昇峰（圖）完封勝，9局投出9次三振、壓制安永鮮物打線，率隊以6比0奪冠，拿下隊史爆米花第4冠，吳昇峰為MVP。 圖／中華民國棒球協會提供
爆米花棒球聯盟冠軍戰，合作金庫王牌投手吳昇峰（圖）完封勝，9局投出9次三振、壓制安永鮮物打線，率隊以6比0奪冠，拿下隊史爆米花第4冠，吳昇峰為MVP。 圖／中華民國棒球協會提供

爆米花棒球聯盟冠軍戰，合作金庫王牌投手吳昇峰完封勝，9局投出9次三振、壓制安永鮮物打線，率隊以6比0奪冠、完成爆米花二連霸，拿下隊史爆米花第4冠，吳昇峰為MVP。

2021年爆米花棒球聯盟複決賽採雙敗淘汰賽制，合作金庫成棒隊依序擊敗桃園市成棒隊、台灣電力成棒隊、晉級冠軍戰，安永鮮物成棒隊首戰不敵台電、落入敗部，接著擊敗桃園市、昨天再度與台電碰頭搶勝，晉級冠軍戰。

冠軍戰今天在高雄立德棒球場舉行，合庫派出王牌投手吳昇峰先發，吳昇峰展現壓制力，總計用119球投9局，僅被敲出7支安打，投出1次觸身球保送、9次三振，沒有失掉分數，完封拿勝。

合庫3局有攻勢，靠著四壞保送、陳智輝及陳毅宏接連安打先馳得點，暴投跑回第2分，柯景瀚安打推進，張文賢高飛犧牲打送回第3分，接連選到四壞保送後，林瀚安打添分，幫助球隊取得4比0領先。

合庫6局靠著林瀚安打、盜壘，黃佳瑋補上安打、再靠著高飛犧牲打跑回1分；7局陳孝允適時安打，替球隊多添1分保險分。

2021年爆米花棒球聯盟冠軍戰13日在高雄立德棒球場舉行，合作金庫以6比0擊敗安永鮮物，完成二連霸、拿下隊史第4冠。 圖／中華民國棒球協會提供
2021年爆米花棒球聯盟冠軍戰13日在高雄立德棒球場舉行，合作金庫以6比0擊敗安永鮮物，完成二連霸、拿下隊史第4冠。 圖／中華民國棒球協會提供

合庫順利奪冠，先發投手吳昇峰拿下大會最有價值球員（MVP），總教練王燕國拿下最佳教練獎；安永鮮物拿下亞軍，季軍為台電，桃園市拿下第4名。

台電打者林軒逸拿下打擊獎，台北興富發隊打者廖柏勳拿下打點獎，台中市成棒隊陳敏賜敲出4轟、拿下全壘打獎，合庫投手賴延峰拿下投手獎，合庫投手王政浩拿下救援王，桃園市投手王偉軒拿下三振王。

吳昇峰 棒球

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