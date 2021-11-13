中職／中信對決桃猿 二軍總冠軍賽16日開打

中職今天宣布二軍總冠軍賽將於16日起在斗六棒球場開打，由例行賽排名第1的中信兄弟二軍迎戰排名第2的樂天桃猿二軍，且將重新開放觀眾入場，可免費進場、並於座位上飲食。

二軍例行賽打得難分難捨，直到最後一週才分出勝負，確定由中信兄弟與樂天桃猿出線爭奪二軍總冠軍。兄弟二軍自2014年起連續8年打進總冠軍賽，曾寫下4連霸佳績，去年在總冠軍賽與味全龍隊交手，最終落敗無緣二軍5連霸。

兄弟二軍今年以33勝26敗7和戰績、5成59勝率排名第一，要力拚隊史第6座二軍總冠軍。樂天桃猿二軍隊史曾拿下3座總冠軍，今年以34勝27敗7和、勝率5成57，以些微勝率差距排名第2，將試圖挑戰易主後首座總冠軍。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，二軍例行賽自8月20日復賽後持續維持閉門進行，依據中央流行疫情指揮中心宣布取消體育活動人數降載規定，聯盟已針對二軍總冠軍系列戰行文完成核備。

二軍總冠軍戰11月16日至11月21日期間，將開放觀眾免費進場，不過入場仍需配合實聯制，並全程戴口罩，可於座位上飲食，飲食完畢即戴回口罩。

延續2015年起的直播服務，今年中職二軍總冠軍系列戰同樣推出場場直播，可透過緯來電視台、愛爾達電視及CPBL TV收看。