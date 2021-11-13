梅花旗／林家鋐致勝安MVP 台體奪隊史第3冠

梅花旗全國大學棒球錦標賽台灣體大與國立體大今天爭冠，台體7局靠著林家鋐致勝二壘打超前比數，李超後援7.1局好投壓制，終場以4比3奪冠，拿下隊史梅花旗第3冠。

2021年梅花旗全國大學棒球錦標賽冠軍戰今天在台體大棒球場舉行，台體先發投手唐榮恩2局有狀況，1人出局後接連投出2次四壞保送、暴投，2局沒有投完提前退場。

台體接替投球的投手曾家輝先三振抓到第2個出局數，但接著投手犯規、暴投送分，這1分要記在先發投手身上，接著又投出保送，台體再換投，由李超接手，捕手抓到盜壘跑者、化解再掉分危機。

李超3局也有狀況，被林志光敲出安打，犧牲短打跑者上二壘，再被范育銓敲安掉分；5局接連被敲安打再失1分，但比賽後半段越投越穩，沒有多掉分數。

台體大今天4局靠著永田颯太郎二壘打、觸身球保送、高飛犧牲打、失誤，單局拿下2分；6局打完，台體大2比3落後；7局台體大再起攻勢，2人出局後顏清浤敲出二壘打、顏國晉選到四壞保送，林家鋐適時二壘打，一棒送回2分、幫助球隊翻轉戰局。

李超今天用81球投7.1局，被敲出8支安打，投出3次三振、1次四壞保送，失掉2分責失分，好投壓制，幫助球隊奪冠，李超也拿下勝投。

台體大繼2018年後，再度拿下梅花旗冠軍，也是隊史梅花旗第3冠，林家鋐致勝安當功臣，也拿下大會最有價值球員（MVP）。

國立體大拿下亞軍，文化大學、開南大學並列季軍，文化大學盧彥祖拿下打擊獎、打點獎，開南大學投手黃震武拿下投手獎，文化大學投手李承風為三振王，開南大學投手張鴻煜拿下救援王，台體大總教練林宗毅拿下教練獎。