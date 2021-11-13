日職／陽岱鋼續留巨人反應兩極 台日網友共通點是都很意外

今年多半待在二軍的陽岱鋼，與巨人隊的合約也即將到期。正當外界以為他會被釋出時，球隊卻宣布將與他再續前緣，下季持續為巨人效力。消息一出，大批網也對此事表達正反兩面的看法。

陽岱鋼本季在一軍僅出賽7場，連季後賽都沒有他的位置。即便如此，陽岱鋼仍持續在二軍精進自己的實力，並繳出6轟、22分打點、打擊率2成38的成績，不過還是未獲得巨人重用，也讓外界對於他未來走向存有一些擔憂。不過據日媒報導，巨人隊決定將他續留，因為陽岱鋼打擊方面還是有一定的優勢。

不過近幾年陽岱鋼在巨人隊出賽時間少之又少，也讓部分網友擔憂會不會沒得發揮。日本與台灣網友在網路上在也掀起正反不同的意見，「笑死是不想給其他隊用吧 給你錢把你冰起來」、「台灣之光就這樣被糟蹋」、「上不了場 打擊再好有啥用」、「耽誤岱鋼的生涯」、「不如回中職」、「怕去別隊，會給巨人一頭棒喝」、「去別隊啦，不然回火腿好了」、「巨人是為了兼顧與台灣的關係嗎？」、「原辰德監督會用他嗎？」

目前尚不知陽岱鋼續簽的合約金額，可以肯定的是勢必會被大幅減薪，而從兩國網友回應來看，共同的反應就是對他續留的決定很意外。