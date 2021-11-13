快訊

四大公投聲量有世代差異 年輕人熱議萊豬、壯年族群關注核四

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／對台灣職棒情有獨鍾 琉球藍海致歉並表明不會放棄

聯合新聞網 / 綜合報導
琉球藍海隊針對想加盟一事向中職致歉，並表明不會放棄將再次提出申請。 截圖自沖繩琉球藍海隊官方推特
琉球藍海隊針對想加盟一事向中職致歉，並表明不會放棄將再次提出申請。 截圖自沖繩琉球藍海隊官方推特

以日本沖繩為根據地的琉球藍海隊，曾表達將在2023以加入中華職棒為目標，並培訓台灣業餘選手，不過因不符中職多項規定慘遭回絕。隨後琉球藍海隊也針對此事向中職致歉，並表明不會放棄將再次提出申請。

獨立球隊琉球藍海隊，先前在官網宣告，明年將以加入中職為目標，並加強化台灣球員的能力，進行中日交流，振興沖繩地區的人氣。不過所提及的計畫中有多項內容與「中華職棒擴編球隊制度」不符，遭到中職聯盟婉拒。

琉球藍海隊隨後也在官網發表聲明，「非常抱歉！牴觸到中職多項規定，造成聯盟的困擾。加盟中職的募資活動其實已經規劃很久了，當初可能就知道會與中職聯盟的規定形成衝突，不過還是抱有一絲希望。希望能在公共機構的支持下，有再一次的機會向中職表達加盟意願。」

相關新聞

日職／陽岱鋼明年續留巨人 多家日媒都報導

日本職棒巨人隊賽程告終，季後人事安排開始動起來，多家日本媒體報導，巨人隊將與今年一軍出賽不多的陽岱鋼續約，就看明年能否有...

日職／陽岱鋼續留巨人反應兩極 台日網友共通點是都很意外

今年多半待在二軍的陽岱鋼，與巨人隊的合約也即將到期。正當外界以為他會被釋出時，球隊卻宣布將與他再續前緣，下季持續為巨人效力。消息一出，大批網也對此事表達正反兩面的看法。 陽岱鋼本季在一軍僅出賽7

中職／對台灣職棒情有獨鍾 琉球藍海致歉並表明不會放棄

以日本沖繩為根據地的琉球藍海隊，曾表達將在2023以加入中華職棒為目標，並培訓台灣業餘選手，不過因不符中職多項規定慘遭回絕。隨後琉球藍海隊也針對此事向中職致歉，並表明不會放棄將再次提出申請。 獨

中職／伍鐸東山再起 葉總：續留機會大

一月就已抵台，洋投伍鐸已經在味全龍隊待了近十個月，投出一紙浴火重生的成績單，今天將在天母球場演出本季終戰，總教練葉君璋肯...

中職／吳東融連2天奪MVP 龍竄第三、讓獅跌出全年第一

登基腳步逼近，統一獅隊卻走得步步驚心，昨天在天母球場又以七比八輸給味全龍隊，吞下三連敗，不僅封王魔術數字停留在四，全年勝...

諸羅山盃少棒賽 拚下月復辦

嘉義市政府教育處10月宣布原定年底舉辦的諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽因疫情取消，引起關注及議論，近期疫情趨緩，市民及選手爭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。