中職／對台灣職棒情有獨鍾 琉球藍海致歉並表明不會放棄

以日本沖繩為根據地的琉球藍海隊，曾表達將在2023以加入中華職棒為目標，並培訓台灣業餘選手，不過因不符中職多項規定慘遭回絕。隨後琉球藍海隊也針對此事向中職致歉，並表明不會放棄將再次提出申請。

獨立球隊琉球藍海隊，先前在官網宣告，明年將以加入中職為目標，並加強化台灣球員的能力，進行中日交流，振興沖繩地區的人氣。不過所提及的計畫中有多項內容與「中華職棒擴編球隊制度」不符，遭到中職聯盟婉拒。

琉球藍海隊隨後也在官網發表聲明，「非常抱歉！牴觸到中職多項規定，造成聯盟的困擾。加盟中職的募資活動其實已經規劃很久了，當初可能就知道會與中職聯盟的規定形成衝突，不過還是抱有一絲希望。希望能在公共機構的支持下，有再一次的機會向中職表達加盟意願。」