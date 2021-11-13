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日職／陽岱鋼明年續留巨人 多家日媒都報導

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
多家日本媒體報導，巨人隊將與今年一軍出賽不多的陽岱鋼續約。 聯合報系資料照
多家日本媒體報導，巨人隊將與今年一軍出賽不多的陽岱鋼續約。 聯合報系資料照

日本職棒巨人隊賽程告終，季後人事安排開始動起來，多家日本媒體報導，巨人隊將與今年一軍出賽不多的陽岱鋼續約，就看明年能否有機會上場表現。

陽岱鋼與巨人隊簽下的五年合約在今年到期，不過今年多半時間待在二軍，一軍僅出賽7場是生涯最少，7打數敲出1安打，有1分得分，二軍出賽56場，打擊率2成38，有6發全壘打，22分打點。

今年季後巨人隊安排陽岱鋼到秋季聯盟出賽，後續二軍的練習賽也持續看到他的身影，代表留人意願不小，今日「體育報知」、「日刊體育」等多家媒體都報導巨人隊與陽岱鋼續約的消息。

體育報知更指出，34歲的陽岱鋼長打火力仍在，明年球季有機會讓人耳目一新，重新回到軌道上。

另外同時與陽岱鋼傳出續留消息的是39歲的外野手中島宏之，今年在一軍出賽81場、打擊率2成71、6發全壘打、26分打點，特別是得點圈打擊率高達3成85，續約之後，明年球季補上101支安打就可完成生涯2000安。

陽岱鋼 巨人

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