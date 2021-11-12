圖輯／吳東融獲單場MVP 味全龍1分險勝統一獅
味全龍本週與統一獅進行二連戰，今天第二戰回到天母主場出戰來訪的統一獅，味全龍派出郭郁政先發對戰統一獅的猛威爾。
3局上統一獅隊林安可擊出2分打點全壘打；3局下味全龍隊郭天信擊出1分打點安打，接著吳東融擊出2分打點全壘打；4局上統一獅隊滿壘時靠著陳傑憲遭到觸身球得到1分，接著林靖凱擊出2分打點二壘安打，再接著林焌翰擊出內野滾地球打回1分；4局下味全龍隊靠著邱辰1分打點二壘安打，接著劉時豪擊出外野高飛犧牲打再得1分；5局下味全龍隊吉力吉撈．鞏冠擊出1分打點二壘安打；6局上統一獅隊三壘跑者蘇智傑靠著投手陳明軒暴投回本壘得分；7局下味全龍隊代打張祐銘擊出1分打點安打，隨後朱祥麟擊出內野滾地球統一獅隊守備發生失誤讓三壘跑者再跑回1分。
味全龍隊先發投手郭郁政主投5局失7分（5分責失），統一獅隊先發投手猛威爾主投4.1局失6分被換下場，由江辰晏接替投球，味全龍隊吳東融獲選單場MVP。終場結束味全龍以8：7擊敗統一獅，味全龍隊四連勝。
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