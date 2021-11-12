中職／「東融一直都很努力」葉總有看到他的壓力

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
吳東融敲出轉戰味全龍隊首轟。記者陳宛晶／攝影
吳東融敲出轉戰味全龍隊首轟。記者陳宛晶／攝影

味全龍隊今天以8：7擊敗統一獅隊，吳東融來到龍隊後，直到球季倒數階段才敲出本季首轟，昨天的英雄表現為他打通任督二脈，總教練葉君璋也觀察到，吳東融一直都很努力，但先前有「想像個老大哥」的壓力，現在才比較自在。

吳東融昨天先在9局下敲出追平安打，11局下再敲再見安打，獲選單場MVP，結果今天又靠雙安、本季首轟再次突圍，他也笑說：「真的嗎？連續兩天（單場MVP）？很開心啊！」

吳東融去年為最佳九人二壘手，但總冠軍賽未被中信兄弟隊帶進28人名單，球季後也未放進25人保護名單，因此在擴編選秀上被龍隊挑走，來到幾乎全隊都是菜鳥的新軍，卻沒能卡位固定先發，扮演哪裡有缺哪裡去的工具人。

葉君璋指出，「東融進來球隊後，一直想要有像個老大哥的表現，一直都很努力，有時候反而帶給自己比較多的壓力，他已經慢慢在適應球隊氛圍，以及教練團的想法，看得出來他現在在打比較自在。」

這麼晚迎來本季首轟，吳東融說：「但還好有出來，滿開心的。」對於葉總所說的「老大哥的壓力」，他也同意，「自己在隊上屬於比較資深的，也會希望把成績打出來，想的地方會比較多，壓力會比較大。」

龍隊收下這一勝後，下半季戰績上升第3位，吳東融看得到學弟們的進步，「也經過100多場一軍的比賽了，更知道應對比賽的感覺，真的進步很多，相信接下來會給其他四隊更多壓力。」

吳東融 葉君璋

延伸閱讀

中職／獅隊3連敗讓出全年第一 葉總也看出他們有壓力

中職／相隔514天開砲 吳東融轉生龍後首度開轟

中職／本季首獲MVP 吳東融眼眶泛淚感動球迷

中職／9局先敲追平安 吳東融延長賽又敲再見安獵獅

相關新聞

中職／獅隊3連敗讓出全年第一 葉總也看出他們有壓力

統一獅隊真的近冠情怯，今天在先發投手猛威爾投4.1局失6分崩盤後，後續也未能澆滅味全龍隊攻勢，終場以7：8輸球，吞下3連...

中職／相隔514天開砲 吳東融轉生龍後首度開轟

昨天敲出兩支再見安打，吳東融打通任督二脈，今天再狙擊統一獅隊洋投猛威爾，敲出本季首轟，也是他身披味全龍隊球衣的第1轟。

中職／直球全力催只剩130 王維中果斷表達關機

味全龍隊「龍王」王維中「關機」後首度受訪，吐露到了球季尾聲，直球全速催也只剩130幾公里，讓他有感「這不是我想要的投球方...

日職／巨人、羅德贏不了 養樂多、歐力士爭「日本一」

「日本一」戲碼今晚底定，中央聯盟養樂多隊、太平洋聯盟歐力士隊今天都以和局收場，雙雙以3勝1和晉級，會師日本大賽。

中職／新人王給徐若熙？ 王維中跑票改選「天哥」

今年中職新人王之爭競爭激烈，味全龍隊郭天信後勢看漲，就連王維中都把自己的一票給「天哥」，認為每次在球隊需要他時，郭天信都...

中職／想參與龍隊的未來 伍鐸心存感激拚東山再起獎

中職本季CP值最高洋投，非味全龍隊伍鐸莫屬，明天他將登板投出個人本季終戰，對於東山再起獎的討論，他表示，「任何獎項都會心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。