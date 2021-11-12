中職／「東融一直都很努力」葉總有看到他的壓力
味全龍隊今天以8：7擊敗統一獅隊，吳東融來到龍隊後，直到球季倒數階段才敲出本季首轟，昨天的英雄表現為他打通任督二脈，總教練葉君璋也觀察到，吳東融一直都很努力，但先前有「想像個老大哥」的壓力，現在才比較自在。
吳東融昨天先在9局下敲出追平安打，11局下再敲再見安打，獲選單場MVP，結果今天又靠雙安、本季首轟再次突圍，他也笑說：「真的嗎？連續兩天（單場MVP）？很開心啊！」
吳東融去年為最佳九人二壘手，但總冠軍賽未被中信兄弟隊帶進28人名單，球季後也未放進25人保護名單，因此在擴編選秀上被龍隊挑走，來到幾乎全隊都是菜鳥的新軍，卻沒能卡位固定先發，扮演哪裡有缺哪裡去的工具人。
葉君璋指出，「東融進來球隊後，一直想要有像個老大哥的表現，一直都很努力，有時候反而帶給自己比較多的壓力，他已經慢慢在適應球隊氛圍，以及教練團的想法，看得出來他現在在打比較自在。」
這麼晚迎來本季首轟，吳東融說：「但還好有出來，滿開心的。」對於葉總所說的「老大哥的壓力」，他也同意，「自己在隊上屬於比較資深的，也會希望把成績打出來，想的地方會比較多，壓力會比較大。」
龍隊收下這一勝後，下半季戰績上升第3位，吳東融看得到學弟們的進步，「也經過100多場一軍的比賽了，更知道應對比賽的感覺，真的進步很多，相信接下來會給其他四隊更多壓力。」
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