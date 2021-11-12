中職／獅隊3連敗讓出全年第一 葉總也看出他們有壓力

統一獅隊真的近冠情怯，今天在先發投手猛威爾投4.1局失6分崩盤後，後續也未能澆滅味全龍隊攻勢，終場以7：8輸球，吞下3連敗，季冠軍魔術數字在M4逗留了3天，全年勝率第一也讓出，連龍隊總教練葉君璋都感受得到「他們有壓力啦！」

獅隊登基腳步已近卻走得步步驚心，今天來到天母持續苦戰，兩隊比分你來我往，林安可、吳東融各炸裂一發兩分砲，打完前5局形成6：6。

獅隊第6局蘇智傑、林岱安連兩棒安打後，推進來到二、三壘，龍隊換上陳明軒接替投球，第2球就出現暴投，讓蘇智傑跑回分數。

龍隊在7局下反咬一口，一、二壘有人時啟用代打張祐銘，打出中外野方向安打，先搶下追平分，朱祥麟打向三壘，林子豪發生單場第2次失誤，讓龍隊再跑回1分。

猛威爾先發4.1局被敲8安打、爆6分退場，龍隊則由郭郁政先發5.1局失7分（責失5分），雙雙與勝敗無關，陳明軒中繼1.2局無失分取得勝投，這是他的生涯第2勝，距離前一勝已1573天。

吳東融貢獻雙安，敲出來到龍隊後的首轟，連續兩天獲選為單場MVP，他也直言好驚訝，「真的嗎？連續兩次？」昨天的表現對他無疑是壓力釋放，吳東融坦言：「轉來這邊有很多挑戰，自己也是這樣努力過來，剛好昨天有個比較好的結果，對自己的一個肯定。」

葉總指出，吳東融進來球隊後，「一直想要有像個老大哥的表現，一直都很努力，有時候反而帶給自己比較多的壓力。」但看得出來他已經越來越適應球隊氛圍、教練團想法，「他現在在打比較自在」。

獅隊吞下3連敗後，中信兄弟隊以千分之1勝率差距討回全年勝率第一，葉總也直言：「比賽過程看得出來他們（獅隊）很想贏球，所以選手表現沒有很自在、綁手綁腳，我們就比較有機會。」