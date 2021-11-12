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日職／巨人、羅德贏不了 養樂多、歐力士爭「日本一」

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
養樂多隊進軍日本一。 養樂多隊推特
養樂多隊進軍日本一。 養樂多隊推特

「日本一」戲碼今晚底定，中央聯盟養樂多隊、太平洋聯盟歐力士隊今天都以和局收場，雙雙以3勝1和晉級，會師日本大賽。

高潮系列賽決勝輪進行6戰4勝制系列賽，聯盟冠軍先握有1勝，養樂多、歐力士在前兩戰都完封對手，取得3勝「聽牌」，巨人、羅德隊尋求續命，都曾在比賽中取得領先，卻無法守成。

巨人坂本勇人在第3局以高飛犧牲打建功，養樂多在7局滿壘時，青木宣親鎖定第1球就出棒敲出安打，一棒打回2分逆轉，將壓力丟給巨人，廣岡大志雖在8局敲出追平安打，巨人未能再添加分數，此役以和局收場，無法幫助巨人延長戰線。

青木宣親已高齡39歲，一棒決定勝負，他表示第1球就是很甜的失投球，自己沒有任何猶豫出棒，很開心可以在最棒的場面做出貢獻。

歐力士同樣握有3勝，今天一度取得2：1領先，羅德7局由佐藤都志也敲出追平安打，8局中村獎吾掃陽春砲，羅德眼看有機會續命，終結者益田直也9局下登板卻見戰局翻盤。

益田直也一個出局數都沒拿到，連續被敲3安打，小田裕也的二壘打追平戰局，也讓比賽畫下句點，歐力士收下這1和後，相隔25年晉級「日本一」。

巨人 歐力士

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