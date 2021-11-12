圖輯／中職郭郁政對戰猛威爾 5局結束味全統一6：6平手

味全龍本週與統一獅進行二連戰，今天第二戰回到天母主場出戰來訪的統一獅，味全龍派出郭郁政先發對戰統一獅的猛威爾。3局上統一獅隊林安可擊出2分打點全壘打；3局下味全龍隊郭天信擊出1分打點安打，接著吳東融擊出2分打點全壘打；4局上統一獅隊滿壘時靠著陳傑憲遭到觸身球得到1分，接著林靖凱擊出2分打點二壘安打，再接著林焌翰擊出內野滾地球打回1分；4局下味全龍隊靠著邱辰1分打點二壘安打，接著劉時豪擊出外野高飛犧牲打再得1分；5局下味全龍隊吉力吉撈．鞏冠擊出1分打點二壘安打。5局結束，味全龍隊先發投手郭郁政投完5局失6分（4分責失），統一獅隊先發投手猛威爾主投4.1局失6分被換下場，由江辰晏接替投球。5局結束暫時兩隊以6：6平手。 3局下味全龍隊吳東融擊出2分打點全壘打。記者季相儒／攝影 味全龍隊先發投手郭郁政。記者季相儒／攝影 4局上統一獅隊林靖凱擊出2分打點二壘安打。記者季相儒／攝影 3局下味全龍隊吳東融擊出2分打點全壘打。記者季相儒／攝影 5局下味全龍隊吉力吉撈．鞏冠擊出1分打點二壘安打。記者季相儒／攝影 4局下味全龍隊邱辰擊出1分打點二壘安打。記者季相儒／攝影 統一獅隊先發投手猛威爾只投4.1局失6分被換下場。記者季相儒／攝影 3局下味全龍隊吳東融擊出2分打點全壘打。記者季相儒／攝影 統一獅隊先發投手猛威爾。記者季相儒／攝影 3局下味全龍隊吳東融擊出2分打點全壘打。記者季相儒／攝影 4局下味全龍隊李凱威衝本壘時遭到觸殺。記者季相儒／攝影 3局上統一獅隊林安可擊出2分打點全壘打。記者季相儒／攝影 4局上統一獅隊林靖凱擊出2分打點二壘安打。記者季相儒／攝影 4局上統一獅隊林靖凱擊出2分打點二壘安打。記者季相儒／攝影 3局上統一獅隊林安可擊出2分打點全壘打，跑回本壘後與陳傑憲開心慶祝。記者季相儒／攝影