中職／想成張建銘口中真正強者 郭天信渴望金手套

味全龍隊外野手郭天信本季打出亮眼表現，是投手王維中心中的「新人王」。郭天信表示，更希望拿下「金手套」，也希望可以成為教練「火哥」張建銘口中真正「很強的人」。

中華職棒味全龍隊外野手「天哥」郭天信本季打出亮眼表現，今天賽前一軍104場出賽，敲出112支安打，包括5發全壘打，打擊率3成02、跑出20次盜壘成功，先前味全龍隊總教練葉君璋接受媒體訪問也曾稱讚郭天信，有左打優勢、球棒控制能力佳、腳程快。

郭天信告訴中央社記者，在季前沒有預期可以打出什麼成績，對於守備比較有信心，今年整體而言給自己80分、守備90分，不足的分數，主要是跑壘方面，有時候太想要搶壘，「太過積極就會變成躁進，反而對球隊造成傷害。」

郭天信也符合中職年度獎項金手套和最佳9人外野手獎資格，將同時與南英商工學長們詹子賢（中信兄弟）、林安可（統一獅）、林哲瑄（富邦悍將隊）等人競爭，郭天信直言，林哲瑄的守備真的很厲害，對外界封他為林哲瑄接班人，他也謙虛笑說：「希望可以」。

郭天信自評今年開季打得並不順，雖然不算是低潮，但很盲目的面對每場比賽，下二軍調整前有跟教練團開會，教練團提醒調整的方向、心態等，那段時間的調整很重要，「讓我完全冷靜下來，思考怎麼做才可以更好。」

味全龍隊陣中王牌投手王維中今天接受聯訪時提到，陣中投手徐若熙很強，今年表現超乎大家的預期，但如果真的要選「新人王」，會把票投給郭天信，因為很多時候郭天信的打擊，都是幫助球隊帶起氣勢的關鍵。

郭天信表示，「新人王」當然是肯定、也想要爭取，但更想要拿下「金手套」，不過獎項一切順其自然，等球季完全結束再來看。

味全龍隊外野教練「火哥」張建銘一席話讓郭天信有了方向，「火哥說，要怎麼樣才算很強，好成績維持5、10年才是真的很強」，郭天信表示，不會想說之後要打得多好，「把今年的成績複製到明年、可以維持最重要。」