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中職／相隔514天開砲 吳東融轉生龍後首度開轟
昨天敲出兩支再見安打，吳東融打通任督二脈，今天再狙擊統一獅隊洋投猛威爾，敲出本季首轟，也是他身披味全龍隊球衣的第1轟。
吳東融去年為最佳九人二壘手，但總冠軍賽未被中信兄弟隊帶進28人名單，球季後也未放進25人保護名單，因此在擴編選秀上被龍隊挑走。
來到龍隊後，吳東融走得也不太順利，打擊成績沒比年輕新秀們亮眼，今年大半時間並非固定先發，扮演哪裡缺、哪裡去的工具人，直到昨天9局下敲追平安打、11局下敲再見安打，才僅是他本季首度獲選單場MVP，發表領獎感言時還一度眼眶濕潤。
龍隊今天轉戰天母球場，繼續迎戰獅隊，吳東融在打擊上再有好表現，第3局敲出兩分砲，迎來本季首轟，前一發已是去年6月16日從羅力手中敲出，已相距514天。
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