中職／潘武雄爭冠期有望歸隊 潘威倫季後賽機會不大
中職統一獅隊拚下半季冠軍，總教練林岳平透露，老將潘武雄可能下週歸隊，至於老經驗投手潘威倫，若投手群沒有傷兵的前提下，順位不會在前段、帶入進季後賽的機會不大。
中華職棒統一獅隊拚下半季冠軍，目前封王魔術數字4（M4），獅隊陣中40歲老將野手潘武雄9月底因為跑壘右大腿輕微拉傷、下二軍養傷，下二軍後目前還沒有出賽紀錄。
獅隊總教練林岳平賽前接受媒體聯訪表示，潘武雄目前的進度是可以跑步、但不能全力衝刺，下週有機會讓他回到一軍。
拚戰績關鍵期、球員壓力不小，林岳平也希望借重老將經驗帶領，老經驗野手高國慶10月中升上一軍，林岳平表示，高國慶的身體沒有問題，但身體的反應和對比賽的掌握度還沒有很好，教練團對他有期待。
獅隊另一名經驗豐富的投手「嘟嘟」潘威倫9月底下二軍，下二軍後目前為止總計9場出賽都是中繼。
林岳平表示，考量到目前獅隊投手群戰力，在沒有傷兵的前提下，潘威倫要拉上一軍的順位不在很前面，若打入季後賽，最多帶12名投手、5人先發，按照這個比例，潘威倫要被帶入季後賽的機會應該也不算大。
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