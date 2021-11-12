中職／中華電信來了 投入總冠軍賽冠名

中職32年下半季例行賽進入白熱化，至11日止，統一獅隊仍居下半季龍頭，封王魔術數字M4。中華電信長期支持台灣棒球運動發展，今年將投入賽事冠名「2021CPBL中華電信台灣大賽」，並透過嶄新的運動轉播科技，為全國球迷帶來不同凡響的棒球饗宴。

中職32年球季歷經波折，曾一度因疫情停賽達兩個月，隨後從閉門開打逐漸恢復到50%梅花座，直到11月初的100%全面開放，等待近2年後首度全面開放觀眾進場。

聯盟感謝全台人民與政府齊心對抗疫情，才有機會逐步恢復正常生活，受到疫情嚴重衝擊的中華職棒與各球團也能慢慢康復，這是非常感動的時刻。下半季戰況激烈，眾所矚目的「2021CPBL中華電信台灣大賽」，有了中華電信加入冠名，相信將為總冠軍賽帶來不一樣的火花。

中華電信創新運動轉播科技不斷，在轉播規格上，去年台灣大賽中信兄弟4K多視角創下234萬總收視分鐘數，今年仍將持續提供，例行賽在洲際球場加入的4D全視角環景轉播，也將在總冠軍賽首度登場。

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聯盟邀請全國球迷朋友進場同歡，一同參與年度盛宴「2021CPBL中華電信台灣大賽」，以行動支持喜愛的球隊。不能親自到場也歡迎鎖定賽事直播。