日職／搶退休商機！一蘭拉麵推千元松坂大輔紀念套組
「平成怪物」松坂大輔今年於日職西武獅退休，長年旅美的他是日本知名拉麵品牌一蘭拉麵的忠實顧客，而一蘭也搭上他退休的風潮，推出限量「松坂大輔引退套組」，令網友直呼：「真不愧是松坂，退休還可以賣商品。」
松坂大輔在大聯盟的8年留下56勝43敗，防禦率4.45的成績，日職生涯12年通算則奪下114勝65敗，防禦率3.04。他更曾於2006年、2009年的世界棒球經典賽兩度獲得MVP殊榮，堪稱日本平成年間最可怕的投手，因而獲封「平成怪物」。
據報導，松坂大輔在旅美期間很喜歡吃一蘭拉麵，聽聞松坂退役的消息後，一蘭決定與西武聯手推出松坂大輔引退套組，其中包含有一碗一蘭拉麵、一個松坂大輔特製簽名碗公，還有松坂大輔特製箱子，一組5000日圓（約新台幣1219元），限量1000組。
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