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中職／8搶4變6搶4難度升 餅總喻「吃到一半不要噎到」

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
統一獅隊總教練林岳平。記者季相儒／攝影
統一獅隊總教練林岳平。記者季相儒／攝影

統一獅隊的下半季爭冠之路，從原先看似勝券在握到如履薄冰，總教練林岳平也知道球員一定會有壓力，他比喻季冠軍「吃到一半，不要噎到了。」期望最終的6搶4可以順利兌現。

包括今天對戰味全龍隊在內，獅隊還剩6場比賽，下周的4戰用3洋1土或4洋投先發還要停看聽，林岳平表示，因傷下二軍的飛利士目前仍在傳接球階段，尚未進牛棚，是否在下周進行「洋投風火輪」，他說：「再看看，還有時間，全洋投是一個計畫，也可以1場給本土。」

獅隊的封王魔術數字Ｍ4，近期吞下2連敗，不去寄望對手輸球的作戰下，從原先的8場比賽搶4場勝利變成6搶4，難度也瞬間提升頗多。

林岳平坦言，輸掉這兩場，選手一定會有壓力產生，「他們都知道怎麼比賽，只是去年都是在後面突圍，今年在上面，大家都說（季冠軍）吃到一半了，不要噎到了。」被虧獅隊可能比較喜歡逆境，餅總好無奈，「他們喜歡，我可不喜歡。」

獅隊在下半季爭冠上仍領先中信兄弟隊3場，全年勝率相對告急，且由於兄弟對戰成績取得上風，若兩隊最終戰績相同，將由兄弟握有主場優勢。

林岳平對此回應，「我們沒有很針對年度，原本的情勢上，只要順利該贏的場次贏了，（全年第一）自然會產生，但兄弟那場被擋住，變數就出現了。」他說現在先想不了那麼遠，只能眼前的先把握住。

林岳平 牛棚 統一獅

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