中職／想參與龍隊的未來 伍鐸心存感激拚東山再起獎

中職本季CP值最高洋投，非味全龍隊伍鐸莫屬，明天他將登板投出個人本季終戰，對於東山再起獎的討論，他表示，「任何獎項都會心存感激。」總教練葉君璋也認為，若未排除外籍球員，伍鐸確實符合東山再起的定義。

伍鐸已在中職征戰7年，陸續披過中信兄弟、富邦悍將隊球衣，曾拿下2018年勝投王、3座投手月MVP，但前兩年在悍將隊累積4勝21敗的慘澹戰績後，原本被預料再獲合約機率不高，然而年輕的龍隊瞄準他不管在經驗、角色都能幫到球隊，決定出手延攬。

伍鐸本季至今的33場出賽，有19場先發、14場後援，吃下145局，取得11勝、防禦率2.92，論成績只輸給中信兄弟隊德保拉、統一獅隊布雷克，論CP值絕對是全聯盟第一。

繳出一紙重生的成績單，但伍鐸可能不容易獲得獎項肯定，個人獎拚不過德保拉、布雷克「兩大山脈」，最佳進步獎僅限本土球員競逐，唯一希望可能必須寄託東山再起獎。

東山再起獎於2017年增設，並非常設獎項，而是在球季結束後由聯盟自行評選是否有符合資格的球員，首年從缺後，2019年潘威倫、2020年高國輝獲選。

若能贏得東山再起獎，伍鐸表示，「任何獎項都會心存感激，這表示今年的貢獻是被肯定的，是非常大的榮耀。」

回顧今年球季，伍鐸表示一開始因為回到熟悉的聯盟，帶著雀躍且珍惜的心情，把握每場出賽，不管是後援、先發都義不容辭，「剛來的時候覺得這是一支很年輕的球隊，投入球季後，熱情是這個球隊的特質，今年球隊在季末拉尾盤，假以時日一定會有很大的競爭力，也希望可以參與這個球隊的未來，延續球隊有更好的成績。」