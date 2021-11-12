中職／新人王給徐若熙？ 王維中跑票改選「天哥」

今年中職新人王之爭競爭激烈，味全龍隊郭天信後勢看漲，就連王維中都把自己的一票給「天哥」，認為每次在球隊需要他時，郭天信都能用守備、打擊建功，拉抬球隊氣勢。

龍隊今年以新手帳號升上一軍，陣中多數球員都符合新人王票選資格，其中又以徐若熙、郭天信、李凱威討論度最高，富邦悍將隊則有曾峻岳強勢問鼎寶座。

王維中今天在「關機」後首度受訪，談到年紀輕輕就在先發輪值有搶眼表現的隊友徐若熙，他也豎起大拇指，「以一個新人，他的表現超出我們對他的期待，應該也超出他自己預期吧！」

聊到徐若熙，王維中要誇獎前先是笑說：「怎麼說，我怕他看到新聞太驕傲。」他透露，從去年秋訓到今年春訓，每次和徐若熙的傳接都很有感觸，「一接才知道他的球質真的很好。」

被追問新人王要不要投票給徐若熙，王維中先是說「給他！」但被提醒還有郭天信呼聲也很高，也認真給出自己的看法，他說：「如果是這兩個，我會選郭天信吧！他算是把球隊氣勢打起來，好幾次需要他時都有貢獻，不管是守備、打擊。」

郭天信本季開低走高，已敲出與李凱威並列全隊最多的112支安打，還有5轟、20盜，近期打擊率越過3成大關，在球季尾聲急速拉抬聲勢。