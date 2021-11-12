中職／直球全力催只剩130 王維中果斷表達關機

味全龍隊「龍王」王維中「關機」後首度受訪，吐露到了球季尾聲，直球全速催也只剩130幾公里，讓他有感「這不是我想要的投球方式」，避免繼續傷害自己的身體，果斷表達需要啟動關機程序。

王維中在中職的第一季，出賽22場（17場先發），共投了100.1局，繳出3勝8敗、防禦率2.78，送出93次三振。回顧今年球季，王維中點出不好的地方，直指：「今年受傷次數太多，休了三分之一的球季。」

他坦言到了球季後段，幾乎都是帶傷去投，告訴自己再撐一下，但最後兩場比賽，他在第1局直球只剩130多公里，當時對戰對手覺得他在刻意配速，但其實是他的身體狀況已拉警報。

「我覺得已經用盡全力了，但就是130，下來後，隊友都問我都是變化球嗎？其實有直球，但是催不出來，以前沒碰過這種狀況。」王維中吐露，「有跟教練團討論這不是我想要的投球方式，我覺得我不想再這樣傷害自己身體，很及時地跟教練團說想要休息了。」

王維中指出，考慮到去年完全沒有出賽，停賽期間也在持續比賽，局數算起來也差不多了，目前先讓自己完全休息、治療，讓疲憊的部位可以得到恢復，他笑說：「整個左半邊幾乎都是處在不舒服的狀態，要感謝有止痛藥。」

他本季共挨3發全壘打，分別被詹子賢、林泓育、林安可狙擊，今年面對中職打者的心得，他開玩笑說：「很強啊！全部都大谷翔平。」

他坦言確實和想像有落差，不像美國打者設定好球帶較大、揮棒軌跡較大，2好球後丟到好球帶外的球，幾乎都會揮棒，「中職的好球帶比較小，所以也有滿不好解決的地方。」王維中苦笑說：「我覺得都有丟到自己想要的位置，打者太厲害了！