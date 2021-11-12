中職／對戰輸兄弟 獅隊搶台灣大賽主場優勢處不利位置

統一獅隊吞下2連敗，下半季封王魔術數字停在Ｍ4，也讓本周確定不可能自力封王，最快封王時間為14日的非自力封王，接著16日依然是只有被動封王的機會，年度勝率第一之爭則因與中信兄弟隊的對戰落居下風，若兩隊最終戰績相同，將由兄弟握有總冠軍賽主場優勢。

獅隊先在周三於台南球場以2：4輸給中信兄弟隊，昨天前往嘉義市棒球場踢館，9局下終結者陳韻文救援失敗，遭吳東融敲出追平安打，10局下施子謙面對吳東融再被敲再見安打，獅隊以4：5輸給味全龍隊。

獅隊在下半季仍領先兄弟3場勝差，優勢仍牢牢握在獅隊手中，但想在本周自力封王已經不可能。

獅隊本周剩下今天出戰龍隊、明天對上樂天桃猿隊，兄弟今天休兵，明天在天母碰上龍隊，魔術數字最多只能減3；周日獅隊休兵，兄弟續戰龍隊，獅隊只有看電視封王的機會，且16日仍是兄弟有比賽、獅隊沒比賽的狀況，要到17日才會出現自力封王的機會。

獅隊的全年戰績第一則是岌岌可危，獅隊目前為63勝46敗，兄弟則是62勝46敗，都有5場和局，獅隊的勝率一定要超越兄弟、不能只是追平，否則總冠軍賽主場優勢將屬兄弟。

根據中職規章第9章第47條，當年度勝率相同，若無關晉級季後賽及總冠軍賽資格，僅涉及主客場分配，依序比較對戰成績、對戰失分率、全年度失分率、全年度得分，皆相同則抽籤決定，而兄弟在對戰就已握有17勝2和11敗，若兩隊最終戰績相同，將由兄弟取得主場優勢。