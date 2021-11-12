中職／本季首獲MVP 吳東融眼眶泛淚感動球迷

味全龍內野手吳東融在昨日對戰獅隊的比賽中，先於9局下打回追平分，又在延長11局敲出生涯首支再見安打當英雄，也讓他首次在本季獲得單場MVP。賽後他眼角泛淚的說：「很開心還能拿到MVP…」

過去是中信兄弟主力二壘手的吳柏融，曾榮獲金手套、也是上季最佳九人之一，但總冠軍賽卻被中信兄弟以功能性不足為由，排除在總冠軍賽28人名單外，季後也未被放入保護名單，透過擴編選秀才來到新軍味全龍隊。

外界原認為味全龍賺到一個最佳九人，也看好吳東融能扛起內野領袖重任，只是他到了新環境後似乎不太適應，開季打擊率竟連1成都不到，之後多半擔任比賽後半段替補，直到昨日靠著3安打、2打點與生涯首支再見安打一吐悶氣。

本季終於站上頒獎台，吳東融還是忍不住眼眶泛淚，他感性表示，「今年對我來說是個挑戰，因為到了新的球隊，要適應新的守備位置，但是我滿喜歡這個挑戰的，不管是在哪裡，都要做到最好。」

這番話也引起球迷的討論，並狠酸前東家兄弟，「兄弟現在二壘還是沒找到比吳東融好的啊」、「是領隊功能性不足」、「看了真的很感動」。