日職／「揮棒軌跡跑掉了」 新庄剛志神預言阪神大物低潮

接任日本火腿鬥士隊總教練的新庄剛志，上任後維持他一貫特立獨行的作風，一舉一動都是媒體的焦點。然而過去在場上表現不俗的新庄，對棒球也是有一套自己的觀點，最近就有網友，發現他在幾個月前的評論，最後真的完美預測成功。

根據日本媒體「J-CAST ニュース」報導，youtube頻道「中西清起氏のユーチューブ」在7月25日時，曾上架一部新庄與中西清起的對談影片。影片中談及阪神新人強打佐藤輝明，當時佐藤的成績為打擊率2成67，並帶有20發全壘打及52分打點，是聯盟頂尖的長打者。

然而當時的新庄卻直言，認為佐藤的打擊狀況將會下滑。他分析佐藤當時的揮棒軌跡已經改變，整體揮擊感從「線」變成「點」，連帶使得運用軸心腳的能力變差，減少反向擊球的飛行距離。而且這樣還會讓他打不到內角快速球，在越發心急之下，準備的時機也會亂掉，對擊球時機的掌握度很可能越來越差。

結果，佐藤輝明在球季後段果然嚴重失速，還一度出現連續59個打席無安打的大低潮，創下日職野手的最差紀錄。最終只剩下打擊率2成38，24發全壘打與64分打點的成績作收。

除了佐藤之外，新庄在對談中還提到，阪神最能掌握擊球時機的選手為近本光司。他認為，近本選手在投手誇出腳時，就已經做好打擊架勢，且揮棒速度相當迅速，身體也不會前衝。新庄指出，打擊的一切「全看擊球時機」。而近本也如他所料，最後留下打擊率3成13的優異成績，安打數則是日職兩聯盟最多。

如今這番言論在近日被挖出來，不少日本網友紛紛表示「太會看了吧」、「預測到後半佐藤失速跟近本的活躍，其實（新庄）比誰都還理論派吧」、「日本火腿該不會有參考過這部影片」、「如果阪神還是一直沒能優勝，希望十年後左右他能來接監督」、「這就是為何過世的野村監督會說他『你現在這樣就行了』」、「他的解說很懂又有趣，讓人興奮的的才能絕對是棒球界第一」。