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日職／深夜秀腹肌照 新庄剛志「48歲都做得到」激選手
最好的刺激，就是來自監督的身體力行，火腿隊監督、「Big Boss」新庄剛志昨天深夜放上自己的半身赤膊筋肉照，以「我48歲都做得到」激勵選手，期待明年2月1日時看到他們的變身。
新庄貼出的是自己身形在1月和8月的對比照，肌肉量明顯大增，展現結實的胸肌、腹肌。
他寫著：「致我可愛的火腿球員們，即使是48歲的年紀，8個月期間每天持續不間斷的鍛鍊，心靈、身體都會改變，我很期待在2月1日看到你們的變身。」
新庄的照片一貼出，毫無疑問再次洗了一波版面，球迷也留言：「太有說服力了！」、「貼給清宮看」。新庄近日在視察秋訓時盯上清宮幸太郎的腰際，建議他減重，還吐槽他「胖嘟嘟的也沒打多遠」。
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