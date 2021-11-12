快訊

惡少為食品二代！台中市食安處：百桂曾違食安法

恨不得飛去！男大生醒了 母與律師商討：傾向三人都告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／深夜秀腹肌照 新庄剛志「48歲都做得到」激選手

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
截圖自新庄剛志IG
截圖自新庄剛志IG

最好的刺激，就是來自監督的身體力行，火腿隊監督、「Big Boss」新庄剛志昨天深夜放上自己的半身赤膊筋肉照，以「我48歲都做得到」激勵選手，期待明年2月1日時看到他們的變身。

新庄貼出的是自己身形在1月和8月的對比照，肌肉量明顯大增，展現結實的胸肌、腹肌。

他寫著：「致我可愛的火腿球員們，即使是48歲的年紀，8個月期間每天持續不間斷的鍛鍊，心靈、身體都會改變，我很期待在2月1日看到你們的變身。」

新庄的照片一貼出，毫無疑問再次洗了一波版面，球迷也留言：「太有說服力了！」、「貼給清宮看」。新庄近日在視察秋訓時盯上清宮幸太郎的腰際，建議他減重，還吐槽他「胖嘟嘟的也沒打多遠」。

火腿 新庄剛志

延伸閱讀

日職／巨人連兩場遭完封 鹽見泰隆清壘打助養樂多聽牌

日職／歐力士連兩場完封羅德 聽牌日本一門票

日職／新庄剛志訓練「用愛傳球」 火腿守位大搬風

日職／新庄剛志秋訓兩天換三件潮牌 店家：詢問電話接到手軟

相關新聞

中職／宇宙邦放棄2021球季 洪總能帶悍將2022華麗轉身？

從早前連續19局無得分，再到近日敗給新同學味全龍隊並成為本季下半球季爐主，富邦悍將2021球季只能用一個「慘」字來形容。就在日前與味全龍隊比賽前，富邦總教練洪一中大膽把5名菜鳥選手拉上一軍，並把其中3

日職／深夜秀腹肌照 新庄剛志「48歲都做得到」激選手

最好的刺激，就是來自監督的身體力行，火腿隊監督、「Big Boss」新庄剛志昨天深夜放上自己的半身赤膊筋肉照，以「我48...

中職／本季首獲MVP 吳東融眼眶泛淚感動球迷

味全龍內野手吳東融在昨日對戰獅隊的比賽中，先於9局下打回追平分，又在延長11局敲出生涯首支再見安打當英雄，也讓他首次在本季獲得單場MVP。賽後他眼角泛淚的說：「很開心還能拿到MVP…」 過去是中

日職／「揮棒軌跡跑掉了」 新庄剛志神預言阪神大物低潮

接任日本火腿鬥士隊總教練的新庄剛志，上任後維持他一貫特立獨行的作風，一舉一動都是媒體的焦點。然而過去在場上表現不俗的新庄，對棒球也是有一套自己的觀點，最近就有網友，發現他在幾個月前的評論，最後真的完美預測成功。

青少棒／關西國中 中信盃奪冠

第八屆「中信盃全國棒球錦標賽」青少棒組由五隊進行循環賽，歷經三天激戰，昨結果出爐，新竹縣關西國中以四連勝奪下本屆冠軍，這...

中職／雙11兩地11局決勝 獅隊封王魔術數字停在4

味全龍隊昨晚三度追平比數，在十一月十一日打到十一局才分出勝負，以五比四險勝統一獅隊，吳東融在九局下僅敲回追平分，不過十一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。