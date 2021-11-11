中職／朱育賢再見全壘打有亮點 超越陳金鋒獨居史上11

聯合報 / 記者藍宗標／桃園即時報導
樂天桃猿隊朱育賢（中）11局下擊出再見全壘打，隊友潑水慶祝。記者林伯東／攝影
樂天桃猿隊朱育賢（中）11局下擊出再見全壘打，隊友潑水慶祝。記者林伯東／攝影

樂天桃猿隊今天在桃園球場和富邦悍將隊苦戰11局，最後靠「朱哥」朱育賢轟出中外野方向再見全壘打，以7：6獲勝，終止最近3連敗，他說：「前面打不好，教練團和隊友不斷給我信心。」

朱育賢前5次打擊出現1支一壘打，但也有1次雙殺打、吞下1次三振，11局下兩出局後砲轟悍將隊第5任投手藍愷青，成為致勝一擊，也是個人生涯第5支再見安打、第3支再見全壘打。

猿隊下半季排名暫居第3，已經確定無法爭取季冠軍；朱育賢表示，11局下就是「專注當下」，挑戰季後賽還有最後一點希望，現在球隊不順，自己把該做的事做好，幫助球隊打出氣勢。

朱育賢本季第22轟、78分打點穩居雙冠王，領先到季末看來沒有問題。

值得一提的是，朱育賢今天這支再見全壘打，也是生涯第133轟紀錄，中職史上排名獨居第11，超前退役前輩陳金鋒1支，在他之前是統一獅隊43歲老將高國慶，以134轟名列第10。

朱育賢 樂天桃猿

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