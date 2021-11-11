中職／9局先敲追平安 吳東融延長賽又敲再見安獵獅

味全龍隊今晚三度追平比數，在11月11日打到11局才分出勝負，以5：4險勝統一獅隊，吳東融在9局下僅敲回追平分，不過11局下機會再次上門，敲出生涯首支再見安打當英雄。

吳東融6打數3安打、2打點的成績獲選本季首次的單場MVP，他在賽後表示：「今年對我來說是個挑戰，因為到了新的球隊，要適應新的守備位置，但是我滿喜歡這個挑戰的，不管是在哪裡，都要做到最好。」

兩隊在2局上下各得1分，獅隊4局上陳傑憲安打得1分，6局上高國慶滿壘時的高飛犧牲打也有1分，一度以3：1領先，不過6局下龍隊反攻追平。

龍隊一、三壘有人局面，李凱威觸擊點到投捕之間，看到投手傳往一壘、捕手陳重羽因想接球趨前，三壘的張祐銘趁著本壘鬧空城，跑回來得分，張政禹在二、三壘有人時的高飛犧牲打追平比數。

獅隊在7局上，一支安打都沒有也得到超前分，陳重羽保送上壘，張偉聖短打造成投手傳二壘失誤，形成一、三壘有人，林靖凱的高飛犧牲打打回1分，取得4：3領先。

不過龍隊在9局下突破獅隊守護神陳韻文，靠著安打、失誤攻占一、二壘，兩出局後推進到一、三壘，此時吳東融敲出中外野深遠安打，帶有1分打點追平，不過球彈出全壘打牆形成場地二壘打，再見分只能停在三壘。

兩隊進入延長賽，11局下再次輪到吳東融上場打擊，前一棒郭天信被故意保送後，面對2出局，一、二壘有人，吳東融打出二壘滾地球，結果林靖凱漏了一下，傳往一壘又傳偏，吳東融跑出內野安打，三壘跑者也回來得到再見分。

嘉義球場的本季最後一戰，獅隊在延長大戰後輸球，封王魔術數字停在Ｍ4，代表最快周日才有機會拿下下半季冠軍，不僅自己要二連勝，還要中信兄弟隊二連敗，難度頗高。