中職／朱育賢11局再見全壘打 猿隊終止桃園主場4連敗
樂天桃猿隊最近在桃園球場打得不順，今天對戰富邦悍將隊又形成延長賽，雙方僵持到延長11局下，「朱哥」朱育賢在兩出局後上場，從悍將第5任投手藍愷青的手中轟出再見全壘打，幫助猿隊7：6獲勝，終止最近3連敗和主場4連敗。
朱育賢本季第廿二轟出爐，攻下第七十八分打點，穩居雙冠王，賽後獲選單場MVP，也讓悍將排名掉到5隊之末。
悍將2局上發動首波攻勢，一共打了9人次，林益全、張進德、王苡丞、李宗賢、董子恩接連安打，加上兩次四死球，一口氣攻下4分。
猿隊先發投手張喜凱只投1.1局，被揮出5支安打，失4分退場。
悍將3局上面對猿隊第2任投手萬昭清，再靠申皓瑋、于森旭安打攻下第5分。
猿隊前兩局無法從悍將先發投手迪倫的手中得分，3局下陳晨威保送帶動攻勢，成晉、林泓育、邱丹、梁家榮先後安打攻下3分，雙方比數差距縮小到兩分。
4局下，陳晨威揮出三壘打，悍將換上范玉禹接替迪倫，成晉安打攻下全隊第4分。
猿隊愈打愈順，6局下梁家榮二壘打後，再推進三壘，並靠郭永維高飛犧牲打追成5：5，7局下林泓育、朱育賢、馬傑森連續安打攻下超前分。
猿隊後援投手許峻暘、陳冠宇、賴鴻誠、朱俊祥一路壓制悍將打線，合計5局只被揮出兩支安打、飆出6次三振，讓悍將無法再得分；9局上陳禹勳接手，面對首名打者董子恩就被揮出左外野全壘打，遭悍將追成6：6平手，董子恩生涯首轟把比賽帶進延長賽。
賴鴻誠此役投0.1局，奪下本季第25場中繼成功，領先中信兄弟隊吳俊偉1中繼，獨居全聯盟領先。
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