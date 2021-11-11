日職／歐力士連兩場完封羅德 聽牌日本一門票

歐力士隊靠著杉本裕太郎的一發兩分砲，加上四名投手聯手完封羅德隊，在日本職棒高潮系列賽決勝輪取得2連勝，距離相隔25年的「日本一」門票只剩1勝之差。

例行賽拿下太平洋聯盟冠軍的歐力士帶有1勝優勢，在6戰4勝的決勝輪中，距離1996年後首次重返日本一系列賽，只差一步，台灣時間明天下午5點兩隊將進行第3戰。

歐力士今天先發投手田嶋大樹投出6局無失分表現，被敲3支安打，另有5次三振、1次保送；3名牛棚吉田凌、希金斯、平野佳壽各投1局，合計僅被敲1安。

兩隊無得分局面在6局下被打破，歐力士吉田正尚在2出局後從羅德先發投手美馬學手中敲安，下一棒杉本裕太郎面對中繼投手東妻勇輔投出的第一球，就轟出左外野，一發兩分砲奠定勝利。

歐力士展現強大投手戰力，首戰靠著山本由伸投出9局完封勝，兩場打線合計其實只打下3分，但讓對手連吞18顆鴨蛋。