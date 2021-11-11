日職／歐力士連兩場完封羅德 聽牌日本一門票
歐力士隊靠著杉本裕太郎的一發兩分砲，加上四名投手聯手完封羅德隊，在日本職棒高潮系列賽決勝輪取得2連勝，距離相隔25年的「日本一」門票只剩1勝之差。
例行賽拿下太平洋聯盟冠軍的歐力士帶有1勝優勢，在6戰4勝的決勝輪中，距離1996年後首次重返日本一系列賽，只差一步，台灣時間明天下午5點兩隊將進行第3戰。
歐力士今天先發投手田嶋大樹投出6局無失分表現，被敲3支安打，另有5次三振、1次保送；3名牛棚吉田凌、希金斯、平野佳壽各投1局，合計僅被敲1安。
兩隊無得分局面在6局下被打破，歐力士吉田正尚在2出局後從羅德先發投手美馬學手中敲安，下一棒杉本裕太郎面對中繼投手東妻勇輔投出的第一球，就轟出左外野，一發兩分砲奠定勝利。
歐力士展現強大投手戰力，首戰靠著山本由伸投出9局完封勝，兩場打線合計其實只打下3分，但讓對手連吞18顆鴨蛋。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言