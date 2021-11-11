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中職／猿隊3階段訓練再出發 曾豪駒傾向留住現有3洋投

聯合報 / 記者藍宗標／桃園即時報導
猿隊總教練曾豪駒備戰新球季，希望現有3名洋投都能留下。記者藍宗標／攝影
猿隊總教練曾豪駒備戰新球季，希望現有3名洋投都能留下。記者藍宗標／攝影

樂天桃猿隊已經退出下半季爭冠行列，全隊在球季結束後將分成3個階段，從12月中旬開訓，總教練曾豪駒談到明年戰力，希望現有3名洋投狂威、豪勁、霸林爵都能留下，為新球季繼續打拚。

狂威8月31日展開中職首戰，目前9場先發投出2勝4敗、防禦率4.47，最近4次登板都是優質先發，合計26局只失3分。

曾豪駒表示，狂威下半季才加入球隊，已經慢慢進步，算是穩定的投手，表現也愈來愈好，現有3名洋投都傾向留住。

猿隊爭取年度勝率第1、下半季冠軍都絕望，儘管還有爭取季後賽的機會，但可能性很低；曾豪駒強調，就算能進季後賽，12月中旬仍會安排年輕球員開始訓練，沒有任何衝突。

今年球季因疫情的關係拉長，全聯盟21日結束球季賽，總冠軍要到12月才會產生；曾豪駒表示，下個月先安排25人左右受訓，開始強化體能，1月中旬技術調整，2月初所有球員報到，正式展開春訓，進行團隊技術整合。

曾豪駒 樂天桃猿 霸林爵

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