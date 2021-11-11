中職／曾峻岳菜鳥球季自評90分 點名龍隊這3人拚新人王

富邦悍將隊20歲投手曾峻岳，新人球季出賽57場是全聯盟最多，昨天對樂天桃猿隊之戰投1局無失分、奪下救援成功，今天被降到二軍，今年投球任務結束，他說：「給自己打90分。」

曾峻岳在去年選秀會第7輪被悍將隊挑中，今年球季成為即戰力，出賽57場合計投55局，繳出4勝13中繼12救援、防禦率1.80，競爭年度新人王擁有極大本錢。

他表示，有入圍就是肯定，若能得獎是很好的肯定，還會繼續努力。

曾峻岳也點名味全龍隊3名球員徐若熙、郭天信、李凱威是新人王熱門人選。

曾峻岳過去在西苑中學青棒隊都是先發任務，在中職第1個球專職後援投手，他表示，今年都用先發的量練投，不排斥先發角色，明年就看教練團如何安排。

新人球季自評90分，曾峻岳強調仍有不足之處，9局狀況很多、要趕快適應；他表示，今年球季很長，本來應是秋訓時間了，若再投球可能負擔較大。

他說：「今年是收穫很多的1年，不管球場上還是自己調整狀況，都是很好的經驗，往後職棒這條路會走得更順。」