中職／賴鴻誠24中繼追平吳俊偉 想拿總冠軍更勝中繼王

樂天桃猿隊33歲老將賴鴻誠，昨天對富邦悍將隊投1局無失分，拿到本季第24場中繼成功，追平中信兄弟隊吳俊偉，並列全聯盟領先，有機會奪下生涯第2座中繼王，但他更大的目標是奪下總冠軍。

中職球季賽將在21日落幕，10個投打獎項得主過半情勢明朗，中繼王是競爭最激烈的獎項之一。

賴鴻誠2016年效力義大犀牛隊時，曾以18中繼奪下年度中繼王，也拿到生涯首次總冠軍，今年成為吳俊偉挑戰2連霸的最大對手，統一獅隊鄭鈞仁21中繼暫居第3。

賴鴻誠表示，過去拿過中繼王，從富邦悍將隊轉到猿隊的想法，就是想要拚出總冠軍，並非不想爭取個人獎，而是奪冠更重要。

這位老將生涯10年已有95場中繼成功紀錄，本來就設定今年20中繼的目標，專注比賽為球隊付出；他已在球季賽結束前達到自己的要求，不過自認生涯已經快到尾聲，能夠拿到總冠軍才是實至名歸。