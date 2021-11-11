中職／生涯代表作後被告知關機 江少慶也坦言是時侯了

富邦悍將隊投手江少慶，昨天對樂天桃猿隊先發8局，只被揮出兩支安打、無失分，奪下本季第5勝，今天在桃園球場被投手教練布魯斯告知，本季投球任務結束，江少慶也接受教練團的安排，明年球季再出發。

中職本季例行賽將在21日結束，江少慶今天下放二軍後，球季賽最後1天雖可歸隊，不過教練團決定讓他提前關機。

江少慶本季出賽12場，戰績5勝2敗、防禦率2.45，昨天投出中職生涯代表作，他說：「今天到球場才得知此事，接受教練團的安排，投球數、局數差不多，是時候了。」

他表示，聽自己的身體最重要，去年不是完整球季，今年動一下、達到自己的目標，讓隊上年輕人有更多展現的機會。

回顧加盟中職第1個球季，江少慶認為，有幾場比賽出現瑕疵，但大部分都能達到自己的要求，季後調整時間較短，就是做一些修復的動作，進行階段性訓練，好好備戰明年球季。

中職賽事今年受到疫情影響，原本該結束的球季還在進行中，江少慶覺得還好，他說：「在國外打球時，3、4月天氣也很冷、甚至下雪，各種天氣都有。」

布魯斯表示，江少慶本季在場上有好表現，他是球隊第一指名球員，必須好好保護，接下來就是好好準備明年球季。