快訊

移工入境鬆綁！11月11日起實施 採全部集中檢疫

直播／今本土+0 境外移入9例自美、菲等7國入境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／猿隊又面臨5成勝率保衛戰 最後8戰比去年更危險

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
樂天桃猿最後8戰如果不計算和局，必須拚出7勝，年度勝率才能達到5成以上，團隊壓力不小。 聯合報系資料照
樂天桃猿最後8戰如果不計算和局，必須拚出7勝，年度勝率才能達到5成以上，團隊壓力不小。 聯合報系資料照

樂天桃猿隊最近吞下3連敗，而且從10月31日起，在桃園球場4戰全敗，本季最後8場球季賽再度面臨5成勝率保衛戰，今晚對戰富邦悍將隊推出張喜凱登板先發，全力在主場搶勝，悍將則由洋投迪倫應戰。

猿隊最近10場比賽只有3勝7敗，下半季戰績22勝3和27敗，排名暫居第3，只比悍將少1敗、領先半場勝差，儘管對戰以8勝1和4敗領先，但主場11勝2和15敗卻是隱憂。

猿隊2017、18、19年年度勝率都排名第1，也完成隊史首次3連霸，尤其2017年78勝1和41敗，勝率更達6成55，領先排名第2的統一獅隊多達20.5場勝差，不但寫下中職實施現行賽制（2009年起各隊出賽120場）以來最高勝率紀錄，年度前兩名差距也是最大。

不過最近兩個球季，猿隊優勢不再，去年上半季雖以34勝26敗排名第2，但下半季25勝35敗掉到最後，全年戰績59勝61敗雖居第2，仍遭統一獅隊（年度勝率第3、下半季封王晉級總冠軍戰）終止3連霸。

猿隊去年只差1勝達到5成勝率，本季情勢看起來更加危險，目前52勝3和57敗，最後8戰如果不計算和局，必須拚出7勝，年度勝率才能達到5成以上，團隊壓力不小。

張喜凱本季出賽15場，其中14場先發，戰績5勝6敗、防禦率4.64，包括對悍將6場先發投出3勝2敗、防禦率3.23；迪倫6日初登板，對中信兄弟隊先發3局被揮出1支安打、無失分，今晚首戰猿隊。

統一獅 張喜凱 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／單週4戰全敗非世界末日 兄弟難關還在後頭

中職／今年最後一場開箱秀 迪倫6日先發力抗兄弟

中職／華德茲準備開箱 迪倫可能是最晚初登板洋投

中職／陳冠宇、張喜凱同日慶生 相認在「1029」車牌上

相關新聞

日職／想留的留不住 陳偉殷、小羅哈斯卻讓阪神頭痛

阪神虎隊今年最後飲恨出局，例行賽拿下兩聯盟最多的77勝，卻以0勝差、千分之五的勝率之差敗給養樂多失去優勝，最後又在CS季後賽第一輪敗給了宿敵巨人，黯然結束了2021年球季。例行賽最多曾經領先7場勝差，

中職／猿隊又面臨5成勝率保衛戰 最後8戰比去年更危險

樂天桃猿隊最近吞下3連敗，而且從10月31日起，在桃園球場4戰全敗，本季最後8場球季賽再度面臨5成勝率保衛戰，今晚對戰富...

中職／「墊起腳尖」拚4成5勝率 葉總領軍龍隊不能再輸

味全龍隊今晚在嘉義市球場擔任主場，迎戰下半季排名第1的統一獅隊，分別推出廖任磊、胡智為登板先發，龍隊如果落敗，年度勝率就...

中職／黃子鵬關機 沒10勝仍「超水準」

中職球季進入尾聲，離季後賽較遠的樂天桃猿、富邦悍將隊紛紛啟動關機程序，猿隊投手黃子鵬下二軍休息，悍將也有楊彬加入陳仕朋、...

中職／勝投慶生史上第20人 江少慶盼更順

富邦悍將隊江少慶昨天滿廿八歲，同時也以八局無失分的好投，率領球隊以一比○擊敗樂天桃猿隊，在生日當天收下勝投，是中職史上第...

中職／兄弟三洋投全上馴獅 助總：當總冠軍賽去打

與統一獅隊本季最後一場交手，中信兄弟隊就是不想輸，今天在台南球場壓出德保拉、象魔力、華德茲三洋投接力，加上李振昌收尾，以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。