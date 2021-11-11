中職／猿隊又面臨5成勝率保衛戰 最後8戰比去年更危險

樂天桃猿隊最近吞下3連敗，而且從10月31日起，在桃園球場4戰全敗，本季最後8場球季賽再度面臨5成勝率保衛戰，今晚對戰富邦悍將隊推出張喜凱登板先發，全力在主場搶勝，悍將則由洋投迪倫應戰。

猿隊最近10場比賽只有3勝7敗，下半季戰績22勝3和27敗，排名暫居第3，只比悍將少1敗、領先半場勝差，儘管對戰以8勝1和4敗領先，但主場11勝2和15敗卻是隱憂。

猿隊2017、18、19年年度勝率都排名第1，也完成隊史首次3連霸，尤其2017年78勝1和41敗，勝率更達6成55，領先排名第2的統一獅隊多達20.5場勝差，不但寫下中職實施現行賽制（2009年起各隊出賽120場）以來最高勝率紀錄，年度前兩名差距也是最大。

不過最近兩個球季，猿隊優勢不再，去年上半季雖以34勝26敗排名第2，但下半季25勝35敗掉到最後，全年戰績59勝61敗雖居第2，仍遭統一獅隊（年度勝率第3、下半季封王晉級總冠軍戰）終止3連霸。

猿隊去年只差1勝達到5成勝率，本季情勢看起來更加危險，目前52勝3和57敗，最後8戰如果不計算和局，必須拚出7勝，年度勝率才能達到5成以上，團隊壓力不小。

張喜凱本季出賽15場，其中14場先發，戰績5勝6敗、防禦率4.64，包括對悍將6場先發投出3勝2敗、防禦率3.23；迪倫6日初登板，對中信兄弟隊先發3局被揮出1支安打、無失分，今晚首戰猿隊。