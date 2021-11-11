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中職／「墊起腳尖」拚4成5勝率 葉總領軍龍隊不能再輸

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
味全龍隊如果今天落敗，年度勝率就不可能達到葉總季前設定的4成5。 聯合報系資料照
味全龍隊如果今天落敗，年度勝率就不可能達到葉總季前設定的4成5。 聯合報系資料照

味全龍隊今晚在嘉義市球場擔任主場，迎戰下半季排名第1的統一獅隊，分別推出廖任磊、胡智為登板先發，龍隊如果落敗，年度勝率就不可能達到4成5，獅隊力拚封王魔術數字降到3。

龍隊重返中職一軍賽事首季，總教練葉君璋季前喊話，希望以年度勝率4成5為目標，但他也知難度不低，用「墊起腳尖才有機會」形容。

龍隊上半季22勝2和36敗在5隊排名墊底，下半季出賽51場，暫以22勝1和28敗和富邦悍將隊並列第4，目前年度總和44勝3和64敗，球季賽最後9戰只要吞下1敗，就算8勝1敗收尾，年度勝率就會掉到4成44，9連勝才會達到4成53。

年度勝率4成5對職棒新軍而言，確實是不容易達成的數字，龍隊將在21日結束球季賽，葉君璋對整季表現很滿意，認為球員進步不少，他們也知自己成長很多。

中職過去3次擴編球隊出現在1993、97、2003年，時報鷹、俊國熊、和信鯨、第一金剛、誠泰太陽隊成軍首季都未打進A級行列，熊隊1993年出賽90場，戰績40勝3和47敗，在6隊當中年度排名第4，勝率4成6至今仍是新軍首季最佳數字。

樂天桃猿隊前身金剛隊2003年出賽100場，只打出20勝9和71敗，單季勝率2成2更創史上最低紀錄。

中職 葉君璋 樂天桃猿

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