中職／宇宙邦放棄2021球季 悍將在洪總帶領下2022能華麗轉身？

從早前連續19局無得分，再到近日敗給新同學味全龍隊並成為本季下半球季爐主，富邦悍將2021球季只能用一個「慘」字來形容。就在日前與味全龍隊比賽前，富邦總教練洪一中大膽把5名菜鳥選手拉上一軍，並把其中3名新秀放入先發打線。然後在先發投手方面，洪總也推出自選秀後就未曾登板海歸選手郭俊麟，同時把陣中不少明星球員下放二軍。從這些種種舉動就可以看出，洪一中總教練有意在接下來賽事中進行練兵。

富邦悍將2021看似已經無力回天，教練團打算提早放寒假意味濃厚，但是為了放眼未來，洪一中總教練這些舉動似乎是合情合理。只不過，如果用如此方式來「消化」賽季，邦迷是否願意買單，將會是悍將與洪總所必須面對問題。而洪一中總教練勢必會受到球迷質疑與撻伐。

打從2020入主富邦悍將，洪一中雖然有著中職最多勝教頭名號，可是富邦悍戰績始終起起伏伏，敗多勝少，執教首季僅繳出54勝65負，勝率不及5成成績作收。不過，在經歷過胡金龍事件與戰績不振等不利因素後，洪一中總教練在隊中地位似乎沒有受到動搖的跡象，由此可見，洪總是得到球隊老闆充分授權與信任。

富邦悍將選透狀元江少慶。 報系資料照

有道是：「萬事起頭難」，邦迷其實並不需要為悍將近兩年低迷戰績所操心，因為悍將主帥洪一中可是有類似經驗總教練。過去洪一中在La New戰績最低迷時期接掌兵符，也大約花了兩個球季時間，硬是把這支過去萬年爛隊，華麗轉身成為至今仍被球迷們所懷念中職常勝軍。而當時洪一中，就是得到La New球團經營者力挺，才得以達成這近乎不可能的任務。

如今，富邦悍將經營結構與當年的La New球團近乎如出一徹，都是由集團經營者本人直接參與球團運作，而非任用專業經理人來經營，所以只要得到經營者信任，洪一中總教練很有機會走完與富邦悍將於2019年底所簽下的三年合約。然而接下來關鍵就是洪總在這三年內能把悍將提升至哪一種程度。

季前被球迷號稱是「宇宙邦」的富邦悍將隊，本季戰績令人失望，在洪一中總教練繼續帶領下，2022年會更好嗎？ 報系資料照

在走過失利2020球季，2021球季對於富邦悍將與洪一中教練來說依然是事與願違。就算富邦悍將擁有聯盟中首屈一指的財力與海歸戰力可是終究無法打出令球迷所滿意成績。成軍至今，悍將僅在2018年短暫嘗過季後賽的滋味，距離總冠軍仍有數步之遙。而球迷們原本以為解決掉球隊內茶壺風暴後，球隊戰績可望再起的期待，看似在2021年又將落空。不過，從近日比賽中可以見到近年富邦由選秀會中所選進的新秀培養有成，所以說邦迷們僅需耐心等待，想必可以等到悍將中興之日。