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中職／就是要贏獅 兄弟三洋投全上拿下勝利
與統一獅隊本季最後一場交手，中信兄弟隊就是不想輸，今天在台南球場壓出德保拉、象魔力、華德茲三洋投接力，加上李振昌收尾，以4：2拿下勝利。
兄弟這一勝將獅隊下半季封王魔術數字停在4，年度戰績拉近到1場勝差；獅隊這場輸球，代表最快要到周六的桃園客場才有機會封王，前提是接下來兩場贏球，還要當天擊敗樂天桃猿隊，加上另一地兄弟輸球。
兄弟總教練林威助賽前表示，這場會當總冠軍賽去打，調度上也確實如此，德保拉「投1休4」再登板，先發5局無失分，投出7次三振，接下來換上象魔力投2局4次三振。
無失分局面在9局上破功，8局接手的華德茲在9局出現兩次四死球，一出局，一、二壘有人局面被張偉聖敲出安打，丟掉1分，接手的李振昌也被敲安，掉1分算在華德茲帳上，但仍用2次三振守住勝利。
兄弟打線在4局上突破獅隊先發投手霸能封鎖，2出局後40歲老將周思齊先敲出安打，隨後靠陳子豪的二壘打從一壘奔回本壘，接下來詹子賢、許基宏的安打各有1分打點。
5局上兄弟王威晨、李聖裕敲安，形成1出局，一、三壘有人，周思齊的安打帶有1分打點。
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