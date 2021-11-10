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中職／悍將克猿 江少慶奪MVP慶生

攝影中心 / 記者侯永全／即時報導
悍將先發投手江少慶第六度獲選單場MVP，賽後開心與隊友互動。記者侯永全／攝影
悍將先發投手江少慶第六度獲選單場MVP，賽後開心與隊友互動。記者侯永全／攝影

樂天桃猿今晚在桃園主場迎戰富邦悍將，悍將先發投手江少慶主投八局僅被敲出兩支安打，送出四次三振，無失分，第六度獲選單場最有價值球員。江少慶成為聯盟第二十位生日當天拿下勝投投手，也是富邦隊史第五位，所有投手第十位在生日當天獲選MVP。

悍將第六棒申皓瑋四打數擊出兩支安打，尤其在九局上，擊出勝利打點安打。終場悍將以1比0力克桃猿，不僅中止球隊的二連敗，也賞給桃猿三連敗。

【中央社／桃園10日電】

中職今天在桃園球場的賽事，富邦悍將投手江少慶先發演出8局無失分好投，剛好慶祝自己的28歲生日，幫助球隊以1比0擊敗樂天桃猿隊，經過12場先發後，他認為一場比一場順。

江少慶用96球投8局，為今年季中加入中職以來最長投球局數，僅被敲2支安打、投2次保送，送出4次三振，沒有失分，奪下本季第5勝，也獲選為單場MVP。

江少慶今天剛好過28歲生日，是中職史上第20名在生日當天奪勝投的投手，生日奪MVP則是史上本土投手第2人，上一個為江辰晏。

悍將打線直到9局上才有分數進帳，高國麟、林益全敲出安打後，投手豪勁出現暴投，形成二、三壘有人，接著范國宸選到保送，申皓瑋敲出安打送回唯一1分，終場悍將就以1比0奪勝，讓桃猿隊吞下3連敗，在下半季被淘汰，確定無緣下半季冠軍。

賽後悍將教頭洪一中接受媒體訪問時表示，如果9局下還是平手，會讓江少慶投完9局，不過因為有1分領先，考量到他已用超過90球，狀況可能不會像剛開始穩定，才決定將他換下場。洪一中指出，前幾場江少慶保送偏多，有時候會一下子找不到好球帶，但像今天控球好，加上本來就有的球威，會讓對方不好打。

首次在生日當天出賽，江少慶表示，剛好今年中職球季打得特別長，才有這個機會，生日願望則是希望「健康快樂」。對於今天的表現，江少慶指出，對方打者積極攻擊，製造很多滾地球的機會，因此很感謝守備幫忙。他也提到，最近天氣轉涼，「對球員來說是很舒適的狀態。」

江少慶是今年選秀狀元，目前已經先發12場，他表示，「感覺愈投愈好，一場比一場順，我覺得這是我要的東西。」

悍將20歲終結者曾峻岳今天後援1局無失分，順利完成本季任務，將「關機」休息。他新人年就繳出亮眼表現，出賽57場，奪12次救援成功、13次中繼成功、4勝，防禦率僅1.80。洪一中表示，曾峻岳今年表現不錯，但也希望他不要太自滿，還有很多地方要努力。

悍將申皓瑋九局上擊出勝利打點安打。記者侯永全／攝影
悍將申皓瑋九局上擊出勝利打點安打。記者侯永全／攝影
悍將先發投手江少慶主投八局無失分拿下勝投，賽後總教練洪一中拍他肩膀道賀。記者侯永全／攝影
悍將先發投手江少慶主投八局無失分拿下勝投，賽後總教練洪一中拍他肩膀道賀。記者侯永全／攝影
悍將先發投手江少慶六度獲選單場最有價值球員，球迷在場邊舉海報為他慶生。記者侯永全／攝影
悍將先發投手江少慶六度獲選單場最有價值球員，球迷在場邊舉海報為他慶生。記者侯永全／攝影

江少慶 樂天桃猿

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