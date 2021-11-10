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少棒／重光盃13日開打 桃市仁善國小成各隊假想敵
第13屆重光盃少棒錦標賽將在13日登場，今年共有32隊參賽，將在觀山河堤棒球場、青年公園棒球場進行5天賽事，去年封王的桃園市仁善國小，在獲得重光盃隊史首冠後，今年將是各隊最大的假想敵。
重光盃度過嚴峻的疫情影響，本屆有不少觀賽亮點，新北市土城國小擁有屬於土城少棒隊專屬球場及社區少棒，是土城區唯一少棒隊，陣中主力陳瑞鑫最近奪下華南金控全國少棒錦標賽冠軍，在冠軍戰奪下勝投。
澎湖縣講美國小是唯一外島球隊，近兩年勇奪8座冠軍，5年級投手歐子喬是南非與台灣混血兒，父親是南非人；他在今年比賽拿到君美盃最佳投手，隊友陳相偉也獲卦山盃MVP，實力不容小覷。
主辦單位財團法人陳重光文教基金會，往年都會邀請各隊球員代表，參加賽外參觀生活體驗活動，今年特別安排「藍色公路之旅」，到關渡碼頭搭乘頂級內河遊輪「大河之戀皇后號」，透過專業導覽讓小朋友們認識潮汐、棲息鳥類與河口紅樹林生態，讓他們體驗淡水河兩岸不一樣的綺麗風光。
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