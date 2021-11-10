中職／天涼投更好 江少慶生日奪勝許下願望

富邦悍將隊江少慶今天滿28歲，同時也以8局無失分的好投，率領球隊以1：0擊敗樂天桃猿隊，在生日當天收下勝投，對江少慶來說是初體驗，最接近一次是2019年世界棒球12強賽。

江少慶今天投完前8局無失分，僅被敲2支安打，另有4次三振、2次保送，用96球，9局上原本在旁熱身，不過看到隊友申皓瑋打回1分，也就走回休息區與隊友擊掌，退場休息。

總教練洪一中表示，如果當時平手考慮讓江少慶續投，但既然有分數進帳，加上用球數近百，續投狀況難預料，「乾脆由救援投手上場。」9局下接手的曾峻岳被敲1支安打，加上捕手阻殺，抓下3個出局數收工。

江少慶今天投出本季新高的8局，季中選秀加盟的他，隨著球季接近尾聲越投越好，他說：「天氣轉涼，對球員來說也不錯，一場投得比一場順，這是我要的東西。」

洪一中分析，江少慶今天主要是快慢、變化球直球搭配得好，「他的直球有威力，控球好的話就不好打，前幾場是壞球有點多」。

江少慶之前在12強先發戰墨西哥時與生日相差一天，而且當時5.2局失2分的好投吞敗，今天賽後拿下勝投，是中職史上第20位、悍將隊史第5位生日當天勝投的球員。

江少慶說：「今年球季特別長，剛好有機會。」賽後聽到媒體的恭喜，也許下「健康、快樂」的生日願望。

展望明年球季，江少慶認為，第一個完整球季對所有球員都是關鍵，希望透過完整的數據去提升自己。