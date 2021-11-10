中職／壽星江少慶8局無失分代表作 悍將1：0勝猿
富邦悍將隊今天在桃園球場與樂天桃猿隊上演投手戰，靠著先發投手江少慶投出生涯代表作，以8局無失分的好投率領球隊以1：0擊敗對手，猿隊也確定無緣爭奪下半季冠軍。
悍將面對猿隊先發投手狂威7局以及賴鴻誠中繼1局，沒有太多攻勢，新人董子恩在1局敲出生涯首安，加上高國麟、李宗賢、申皓瑋，一共四支零星安打。
9局上猿隊換上守護神豪勁，1出局後高國麟、林益全連續兩支安打，再靠著暴投進占二、三壘，隨後范國宸選到保送形成滿壘，申皓瑋的安打敲回全場第1分，也是悍將此局得到唯一一分。
今天生日的江少慶投完前8局無失分，僅被敲2支安打，另有4次三振、2次保送，用96球，9局上原本在旁熱身，不過看到隊友打回分數，也就走回休息區與隊友擊掌，退場休息，投球局數創個人新高。
9局下悍將推派出只剩1局額度的曾峻岳，僅被敲1支安打，抓下3個出局數，結束個人本季最後出賽，也收下第12次救援成功，悍將日前宣布曾峻岳投滿55局就會「關機」，今天賽前只剩1局就達標。
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