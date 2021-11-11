日職／想留的留不住 陳偉殷、小羅哈斯卻讓阪神頭痛

阪神虎隊今年最後飲恨出局，例行賽拿下兩聯盟最多的77勝，卻以0勝差、千分之五的勝率之差敗給養樂多失去優勝，最後又在CS季後賽第一輪敗給了宿敵巨人，黯然結束了2021年球季。例行賽最多曾經領先7場勝差，最後遭到逆轉，加上奧運結束復賽之後狀況始終無法調整回來，一整季開高走低的表現，有不少敗因陸續被提出來檢討。

包括矢野燿大監督的調度以及超級新人佐藤輝明陷入大低潮之外，兩聯盟最多的8名助拳人績效也難逃被檢視的命運。

陳偉殷、小羅哈斯 明年背水一戰

加盟第二年的桑斯（Jerry Sands），雖然帳面上0.248打擊率、20支全壘打、65分打點、得點圈打擊率0.291等成績不差，加上前半段球季多次在重要時刻有關鍵一擊。不過去年球季尾盤失速的狀況又發生，8月之後打擊率只有0.189，10月開始就下到二軍，直到季後賽都未再被登錄。年薪1億5,500萬日圓，加上明年就滿35歲的年齡，阪神與他續約機會不大。同樣赴日第二年的愛德華斯（Jon Edwards）整季只在一軍後援出賽7場，已經確定不續約。

陳偉殷年薪高達2億日圓，但今年一整年卻只在一軍出賽2場，僅有1勝，防禦率3.86，整年度對阪神的貢獻度相當不理想。去年陳偉殷雖然在羅德的表現不錯，4場先發防禦率2.42，成為阪神網羅他的主因。不過加上去年的0勝3敗，這兩年他重返日職之後也就只有4月29日對中日龍的1勝，投資報酬率太低。陳偉殷明年將滿37歲，加上左肩傷勢的狀況，阪神投資在他身上2年，明年如果無法做出相對貢獻，勢必會遭受媒體及球迷極大的反彈。

年薪同樣超過2億的小羅哈斯（Mel Rojas Jr.），在韓國職棒留下輝煌成績，去年以47支全壘打、135分打點拿下雙冠王及聯盟MVP，阪神最後從與巨人隊的爭奪戰中勝出。不過整季下來小羅哈斯只有0.217打擊率、8支全壘打、OPS0.663的成績，都與預期有很大落差。這與他季初經歷隔離影響到實戰的調整狀況有關，還曾寫下日職首打席開始連續21個打席無安打的不名譽紀錄，不過得點圈打擊率0.171，關鍵時刻常叫人失望。

年薪同樣超過2億的小羅哈斯打擊成績遠不如預期，明年再不能打出像樣表現，勢必遭受責難。 擷圖自阪神虎官方推特

小羅哈斯與阪神簽訂2年合約，明年確定續留，雖然有經過一年的適應環境之後的「期待值」，不過年薪超過2億日圓，如何避免成為「不良債權」，對阪神又是一個不小的賭注。

阪神現在的難題 想留的反而有可能留不住

連兩年拿下央聯救援王的蘇亞雷斯（Robert Suarez），投出兩聯盟最多的42次救援成功，防禦率只有1.16，無疑是當今日本職棒最強的終結者。雖然阪神與他簽下2年合約，不過蘇亞雷斯本身保有第二年選擇權，已經引起多支大聯盟球隊甚至日本國內球團的注意，阪神要留住他將有不小難度。

蘇亞雷斯（右）今年表現非常優異，合約也還有一年，但是他握有球員選擇權，還是有可能被挖角。 擷圖自阪神虎官方推特

主打三棒的馬提（Jefry Marté）繳出0.258打擊率、22支全壘打、71分打點的成績，選球能力是他的強項，上壘率0.367是阪神最高、居中央聯盟第七名，加上在球季後段幾次靠他的全壘打死起回升或是獲勝，印象分數頗高。尤其他的年薪才6,700萬，原本是阪神想要續約的洋砲第一人選，不過包括軟銀等日職球團對他有興趣，阪神要留人也陷入苦戰。

另外，甘凱爾（Joe Gunkel）、阿爾坎塔拉（Raul Alcantara）兩名右投手已經確定續留。加盟第二年的美籍先發投手甘凱爾（Joe Gunkel），出賽20場拿下9勝3敗、防禦率2.95，而他今年在加完薪之後年薪才不過7,880萬，可說是物超所值，明年身價可望破億。相較之下，阿爾坎塔拉（Raul Alcantara），從先發轉任後援，表現只能說平平，出賽24場只有3勝3敗6中繼成功、防禦率3.49，同樣不符超過2億日圓的高薪。