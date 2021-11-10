日職／養樂多少年強投奧川完封勝 巨人老將山口俊再敗

養樂多隊20歲投手奧川恭伸，今天在季後賽第2輪首戰登板，對巨人隊獨撐9局被揮出6支安打，飆出9次三振，演出4：0完封勝。

養樂多今年奪下中央聯盟冠軍，在7戰4勝制的季後賽第2輪先保送1勝，並享有完全主場優勢，今天在東京明治神宮球場擊敗巨人後，取得兩勝領先。

奧川今天前兩局讓巨人6上6下，全場被揮出6支安打都是一壘打，讓對手毫無機會破蛋，用98球投出無四死球完封勝紀錄。

養樂多面對巨人先發投手山口俊，1局下就發動攻勢，塩見泰隆二壘打、山田哲人獲保送，再靠村上宗隆高飛犧牲打攻下全場第1分，接著洋砲桑塔納（Domingo Santana）轟出兩分砲，以3：0領先。

7局下養樂多面對巨人第3任投手畠世周，再靠西浦直亨、塩見先後揮出二壘打追加1分，終場以4分之差獲勝。

山口俊去年赴美挑戰大聯盟，今年6月重返老東家巨人，球季賽出賽15場投出2勝8敗、防禦率3.56，最近1勝是7月7日，接下來7連敗收尾。

巨人在季後賽首輪淘汰阪神隊，取得挑戰養樂多的機會，山口俊今天只投4局被揮出3支安打、保送4次，失3分吞敗。