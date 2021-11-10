日職／歐力士只得1分就夠了 山本由伸126球完封勝羅德

日本職棒季後賽第2輪開打，歐力士隊王牌投手山本由伸今天完全主宰戰場，獨撐9局演出無四死球完封勝，幫助歐力士1：0擊敗羅德隊，在系列賽取得2勝0敗領先。

歐力士以太平洋聯盟冠軍身分，在大阪巨蛋主場迎戰羅德，不但擁有全部主場優勢，而且先保送1勝，今天贏球後再拿兩勝就可晉級總冠軍賽。

山本由伸今天霸氣十足，用126球完成9局任務，只被揮出4支安打，狂飆10次三振，一路壓制羅德打線，奪下季後賽首勝。

他在4局上被首名打者中村獎吾揮出安打後，接下來連續解決18人次，羅德從5到9局都是3上3下，毫無得分機會。

歐力士面對羅德先發投手石川步，1局下就發動攻勢，宗佑磨、杉本裕太郎獲保送後，T-岡田揮出安打攻下全場第1分，也是兩隊唯一分數，一路領先到比賽結束。

石川步投7局被揮出5支安打，出現3次保送，失1分吞敗。